Asl 5, concorsi primari sospesi. De Paoli: carenze organizzative, occorre intervenire

”La direzione dell’Asl 5 Spezzino ha disposto la sospensione dei concorsi per direttore della struttura complessa Ostetricia e Ginecologia, per il quale i concorrenti hanno già espletato le prove concorsuali, e della struttura complessa di Pediatria, le cui prove erano state fissate per il giorno 11 del mese corrente.

I due reparti interessati sono da tempo senza una guida e i relativi concorsi vengono fatti slittare a data da destinarsi.

Non è tutto. Perché altre strutture complesse dell’Asl 5 come Pneumologia e Geriatria, quanto mai strategiche in questo momento di emergenza sanitaria, sono prive di primario, responsabile della struttura.

Pertanto, oggi ho depositato un’interrogazione in Regione per sapere se sono noti i motivi per cui Asl 5, su disposizione del commissario straordinario, ha sospeso i concorsi programmati per direttore delle strutture complesse di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria.

Occorre intervenire per far sì che vengano colmate al più presto queste carenze organizzative”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale Giovanni De Paoli (Lega).