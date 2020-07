A Varazze la mostra personale di Caterina Galleano

La prossima settimana, dal 13 al 19 luglio 2020, nella “Gallery Malocello” di Varazze, si terrà mostra personale di “Art Ketj”, nome d’arte della nota pittrice e ritrattista Caterina Galleano, da tempo perfettamente inserita nel gruppo di artisti che gestiscono le sale espositive di via Malocello n.37: luogo di incontro culturale e socio-aggregativo che dà lustro alla Città che l’ospita.

L’esposizione, allestita nel rispetto delle regole e disposizioni emanate delle Autorità locali, regionali e nazionali, in seguito all’emergenza epidemiologica da covid-19, resterà aperta fino a domenica 19 luglio 2020, visitabile dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Ingresso libero.

Evento organizzato con la collaborazione dell’Associazione Artisti Varazzesi e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della città di Varazze.

Caterina Galleano, nata a Savona, vive ed opera a Varazze. Portata sin da piccola per l’arte, nelle sue più svariate interpretazioni e sfaccettature, trova in primo tempo una sua dimensione nella danza moderna e latino americana, ricca di tante soddisfazioni. In seguito, dopo la passione per il movimento sposta la sua creatività nel colore, nelle forme e scopre il bello di poter fermare sulle sue tele, con pennelli, quanto più si avvicina al suo mondo. Cattura con animo sensibile e gentile attimi, volti umani, natura, animali in genere, fiori. Ormai diventati il suo quotidiano.

“Art Ketj”, nome d’arte della Galleano, si è formata frequentando diversi corsi di pittura e l’atelier di un illustre maestro genovese, Carlo Calvi, maturando e sperimentando la sua espressività chiamata realtà oggettiva, infondendo nei suoi dipinti quasi “soffi di vita”.

Prossime mostre in programma nella Gallery Malocello:

– Luglio:– 20/26 Maria Rosa Pignone; – 27.06/2.08 Ennio Bianchi.

– Agosto: – 3/9 Germana Corno; – 10/16 Mario Ghiglione; – 17/23 Adriana Podestà; – 24/30 Enrico Masala.