A Spotorno il 18 maggio l’evento Circolando, Festival delle arti e spettacoli di strada

Sabato 18 maggio 2019 prenderà il via, a Spotorno, la seconda edizione di “Circolando, il Festival delle arti e spettacoli di strada”.

Mangiafuoco, equilibristi e football freestyler saranno alcuni dei protagonisti della nuova edizione, ampliata e migliorata con la presenza di più di 36 artisti, che si esibiranno per le vie della città.

Il lungomare e il centro storico saranno decorati a tema per una giornata di divertimento e spettacoli per adulti e bambini.

Circolando, il festival delle arti e spettacoli di strada, completamente gratuito, in programma sabato 18 maggio 2019, è organizzato dall’associazione Commercianti e Artigiani di Spotorno, con il patrocinio del Comune di Spotorno e l’organizzazione artistica di Crazy Emotions.

Giunto alla sua seconda edizione, l’evento quest’anno sarà caratterizzato dalla presenza di Gunther Celli e Enrico Maffioletti, campioni italiani ed europei di calcio freestyle, che stupiranno il pubblico con le loro evoluzioni ed acrobazie.

E, per i più impavidi, l’arena sarà pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno sfidare Gunther e Enry tra palleggi, dribbling e controllo della palla.

La seconda edizione vedrà, inoltre, ben 36 artisti che animeranno le vie e le piazze di Spotorno, tra mangiafuoco, funamboli, spettacoli circensi, lanciatori di coltelli, il teatro comico, la giocoleria, gli equilibristi, la dama bianca e le street band.

Il tutto sarà accompagnato dalla presenza degli stand dedicati agli operatori del proprio ingegno e gli spettacoli finali, al calare della sera, che illumineranno Spotorno con giochi di luce e fuochi. Gli artisti, circolando per il paese, improvviseranno spettacoli di comicità, magia e acrobazie coinvolgendo grandi e bambini nelle loro imperdibili esibizioni in un crescendo continuo che lascerà senza fiato, trasportando il pubblico nel paese delle meraviglie di Spotorno, accompagnati dal Bianconiglio, Olaf, i Minions e tanti altri personaggi delle fiabe.

«Circolando nasce da un’idea che stavamo coltivando da anni e finalmente, nel 2018, siamo riusciti a realizzare la prima edizione anche grazie all’aiuto e al sostegno economico del Comune – dichiara Massimiliano Semenza, presidente dell’associazione Commercianti e Artigiani di Spotorno – La prima edizione ha riscontrato un buon successo, coinvolgendo sia adulti che bambini.

Una giornata molto intensa dove abbiamo capito come il festival abbia le potenzialità per diventare un punto di riferimento dell’offerta della riviera di ponente, fuori dagli schemi convenzionali.

Ma soprattutto, la soddisfazione più grande è stata quella di vedere la gioia dei bambini che osservavano increduli gli spettacoli.

Per questo, per la seconda edizione, abbiamo aumentato l’investimento con più di 36 artisti presenti per il giorno di festa e divertimento anche per gli adulti, ma soprattutto per i più piccoli».

Il programma

Dalle 16 fino alle 23 gli artisti si esibiranno nelle vie e nelle piazze del centro storico e sul lungomare, circolando tra il pubblico e nelle dieci postazioni dedicate dove si potranno trovare:

1) Il Teatrino di Bisanzio.Spettacolo di teatro comico legato al mondo circense. Pomeridiano, in p.zza Galileo Galieli

2) I Kartevaar. Con gli spettacoli circensi, in via Garibaldi

3) La Dama Bianca. Il fascino dei Mimi. Una statua vivente sospesa, in via Siccardi

4) Claudia Murachelli. La Cantastorie che guida il pubblico con la sua arpa celtica verso luoghi lontani. In via Mazzini

5) Ewan Colsell. Il più classico spettacolo di strada con il monociclo, la giocoleria e il fuoco, in p.zza Cesare Battisti

6) I Dominae Naulenses e i Cavalieri dell’Arma Bianca. Con le Antiche danze e i giochi medievali sul lungomare Marconi, di fronte al Piccolo Vallega

7) Iannà tampè & Axvxa, Animazioni itineranti e spettacoli di fuoco con i Funamboli, in p.zza Matteotti

8) Il Foot Work Italia arena calcio con il 10 volte Campioni italiani e 2 Europei di Street soccer, in p.zza della Vittoria.

9) Il Villaggio delle Mascotte. Con Olaf il pupazzo di neve, i Minions, Il Bianconiglio, Rudolf la renna, la Baby dance e l’animazione, in lungomae Marconi, dalla casa del Turismo

10) I Fratelli Ochner. Con la Giocoleria, le acrobazie aerea, l’equilibrismo e il fuoco, sul lungomare Marconi, di fronte all’Alga Blu

11) Gli stand degli operatori del proprio ingegno in via Cavour

12) Lunatik Circle. Con Animazioni itineranti spettacoli di fuoco e led, in p.zza Colombo

13)Gli stand degli operatori del proprio ingegno sul lungomare Marconi, di fronte a villa Ombrosa 14) Gli Show itineranti con gli 88 Folli Band. Banda musicale di strada comica e i Macrame, con il carretto magico itinerante e l’animazione.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale dell’evento, all’indirizzo: https://www.facebook.com/events/279786002711527/?active_tab=about

