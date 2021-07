A Savona nasce FestivAlContrario

A Savona nasce FestivAlContrario: al 20 luglio al 14 agosto a Castelvecchio di Rocca Barbena musica, arte, incontri, natura in uno dei borghi più belli d’Italia

Nell’incantevole scenario d iCastelvecchio di Rocca Barbena, uno dei borghi più belli d’Italia, situato nell’entroterra ligure di Ponente (SV), avrà luogo dal 20 luglio al 14 agosto la prima edizione di FestivAlContrario, organizzato daMusicaroundinsieme al Comune di Castelvecchio: prima tappa di un progetto di rilancio delle aree rurali della valle Ingauna attraverso la cultura e il turismo lento e sostenibile, motori di coesione sociale e ripresa economica.

Il fascino ancora intatto del borgo medioevale ha attirato fin dagli anni ’70 artisti di fama internazionale e turisti da ogni parte del mondo. Tra di essi il celebre cantautore svedese Björn Afzelius – l’equivalente del nostro Fabrizio De André – che ha soggiornato per lunghi anni a Castelvecchio trovando ispirazione per le sue canzoni dalla natura e dall’atmosfera tranquilla, il pittore cineseHsiao Chin, presente in tutte le principali collezioni d’arte moderna e contemporanea del mondo, ma anche l’uomo d’affari e filantropo americanoMitchell Wolfson, fondatore del Wolfsonian Museum a Miami Beach in Florida e a Genova.

Per incentivare la ripresa di una frequentazione di qualità si è concepito un Festival controcorrente, che valorizzi il luogo e i suoi abitanti senza compromettere la magia che si percepisce passeggiando per le vie del paese: il progetto è stato concepito e si realizza grazie ad una squadra a maggioranza femminile, con il coinvolgimento di giovani e di forze locali.

L’attesoFestivAlContrarioè multidisciplinare e ospita artisti internazionali, musicisti, pittori, poeti, economisti, esperti di sviluppo sostenibile. La formula proposta è quella dell’artista in residenza, che traendo ispirazione dal luogo restituisce al pubblico e al borgo stesso un’opera o una performance e ne contribuisce alla promozione. Numerosi appuntamenti tra musica, arti figurative, poesia, dibattiti, oltre ad iniziative di carattere sportivo e naturalistico per la scoperta del territorio, in collaborazione con enti e associazioni locali, dal 20 luglio al 14 agosto, con evento inaugurale venerdì 24 luglio.

Il progetto ha il sostegno diFondazione Compagnia di San Paolo – Maggior Sostenitore(è risultato vincitore del bando VIVA, unico nuovo Festival in Liguria il 2021), Regione Liguria, Fondazione De Mari, Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Il programma completo di presentazione dei protagonisti e delle iniziative al contorno, sarà disponibile a breve sul sito www.festivalcontrario.com.

Info:info@festivalcontrario.comUfficio stampa: Anna Mascheronipress@festivalcontrario.com- 333 1940277