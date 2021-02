A Sarzana un nuovo servizio di prevenzione antidroga

Polizia di Stato. A Sarzana nuovi servizi anticrimine e antidroga.

Nel pomeriggio di ieri, personale del Commissariato di Sarzana, unitamente ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e ad unità del gruppo cinofili della Questura di Genova, ha svolto un servizio anticrimine mirato alla prevenzione e contrasto dei reati contro la persona, il patrimonio ed il degrado urbano.

Particolare attenzione veniva rivolta alle zone del centro storico, di piazza Battisti, piazza Garibaldi, piazza Matteotti, viale XXI Luglio, via Mazzini, zona Fortezza, quartiere Crociata, zona Stazione, area Cabano, Metropark, Skatepark, dove veniva anche riscontrato il rispetto delle misure anticontagio. Laddove necessario, non è mancata l’opera di sensibilizzazione sul corretto uso delle protezioni individuali.

In Piazza Cesare Battisti e nella stazione ferroviaria, nel corso dei controlli venivano contestati due illeciti amministrativi a carico di un cittadino italiano residente ad Arcola ed un cittadino marocchino residente a Sarzana, entrambi diciannovenni, trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente di tipo hashish. Gli stessi sono stati segnalati in via amministrativa alla Prefettura per il seguito di competenza, quali assuntori.

Nel corso di uno dei due controlli, il cane antidroga dell’unità cinofila della Questura di Genova fiutava e rinveniva una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo hashish, che veniva sequestrata, sempre in piazza Cesare Battisti, occultata all’interno di una fioriera.

Durante il servizio, nel complesso, venivano controllati n. 17 veicoli e n. 57 persone di cui n. 13 con precedenti penali o di polizia, già all’attenzione dell’Ufficio.