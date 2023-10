A Sanremo annullato “Campioni e Canzoni”

IMPERIA. 21 OTT. Dovevano tornare all’Ariston di Sanremo i campioni dello sport per sfidarsi il 27 ottobre nell’evento benefico “Campioni e Canzoni”. Purtroppo il Comitato organizzatore proprio oggi ha annunciato che per motivi organizzativi l’evento è stato annullato. Ideato dagli ex campioni di ciclismo Bruno Zanoni e Riccardo Magrini, Campioni e Canzoni, avrebbe dovuto vedere salire sul palco matuziano i campioni dello sport pronti a sfidarsi nel canto. Del comitato organizzatore fanno parte oltre a Zanoni, Gianni Carbone (per il Lions Club), Walter Vacchino (il patron dell’ Ariston), Pier Paolo Zoppi (sponsor, manager della Mediolanum, in videoconferenza), Simona Moraglia (Comune di Sanremo), Enzo Bezza (Vice Governatore Lions 108la-3) e Sara Simeoni (in rappresentanza dei tanti campioni che parteciperanno all’evento). Il Comitato, visto il sopraggiungere di gravi motivi, ha però deciso che la manifestazione non si poteva portare più a compimento.

“Siamo molto dispiaciuti- ha spiegato il portavoce Generale Gianni Carbone- per dover annullare questa simpatica sfida che aveva quale scopo la solidarietà: l’incasso sarebbe stato devoluto in beneficenza a tre Onlus: la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo, l’Hsos Ospedale Sacco “Obiettivo sangue” di Milano e la Fondazione Fontana. Ci tengo a precisare che lo sponsor principale dell’evento, la Banca Mediolanum, aveva annunciato anche che, una volta conosciuto e versato l’importo dell’incasso della serata, lo avrebbe raddoppiato a favore delle stesse onlus prescelte”.

All’ evento, che si spera venga riproposto in una data futura, erano annunciati fra gli altri Silvio Martinello, Claudio Chiappucci, Paola Paggi, Niccolò Bonifazio, Oliviero Troia, Roberto Pruzzo, Beccalossi, Sara Simeoni, Italiana Bagutti, Giorgio Rocca, Fabrizio Macchi, Elisa Brocard, Martina Caironi, Fabrizio Della Fiori e Daniele Gilardoni. Ad assegnare la palma di vincitori sarebbe stata una prestigiosa giuria presieduta da Iva Zanicchi e composta da Franco Bagutti, Marino Bartoletti, Gianni Bugno, Jury Chechi, Franco Fasano, Dino Meneghin, Carlo Recalcati, Giuseppe Saronni e Pier Augusto Stagi. Ospite d’onore della serata doveva essere il pluricampione del mondo di motociclismo Giacomo Agostini, mentre a presentarla erano stati prescelti Eleonora Capelli e Luca Gregorio e come valletta straordinaria si era offerta la campionessa di ciclismo ed olimpionica Paola Pezzo.

Il Comitato organizzativo dell’evento è formato da Distretto Lions 108 la-3, Comune di Sanremo, Banca Mediolanum con il sostegno di altri sponsor: Erba spa, Pasqualini il Caffè, Raineri, Villani e Partners, SIO, AC, OAK.

CLAUDIO ALMANZI