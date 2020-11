A Recco la domenica apertura speciale delle attività

Aperture domenicali a Recco nel mondo del commercio a cominciare da domenica 8 novembre

Sull’onda del DPCM dello scorso 3 novembre, i commercianti di Recco, emotivamente coinvolti e in modo del tutto spontaneo, stanno dando vita ad un’apertura speciale delle proprie attività per la giornata di domenica 8 novembre, mattina e pomeriggio.

“ASCOM delegazione di Recco” e “CIV Recco on line” ne supportano l’organizzazione incentivando gli operatori a partecipare attivamente sfruttandone le potenzialità.

Le disposizioni Ministeriali prevedono nelle giornate festive e prefestive la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita, tranne ovviamente le farmacie, i generi alimentari, tabacchi ed edicole. In tal contesto i negozi cosiddetti di vicinato hanno la possibilità di assumere un ruolo fondamentale nel nuovo panorama del mercato che si sta prospettando, fungendo anche da “servizio” per le utenze.

Andare a Recco domenica sarà un ottimo modo per trascorrere la giornata, una passeggiata sul lungomare e perché no, se il tempo lo permetterà, intrattenersi in spiaggia godendosi il sole della riviera ligure, lasciare giocare i propri bimbi approfittando anche delle varie aree giochi presenti in Città, intrattenersi a guardare ad osservare le belle vetrine dei negozi ed entrare per i propri acquisti, a Recco si trova TUTTO.

E poi, nella pausa, quale miglior scusa per due fette di Focaccia di Recco? Nei panifici ed asporti come nei ristoranti, d’altra parte siamo nella capitale gastronomica della Liguria. Nel pomeriggio, fra un caffè, un gelato ed un aperitivo, si può proseguire lo shopping tour domenicale.

In Città inoltre, dal 1° novembre al 10 gennaio p.v. il costo del parcheggio, su Delibera della Giunta Comunale, è stato dimezzato:

residenti € 0,50/h e € 2,50/tariffa giornaliera; non residenti € 1,00/h e € 3,50/tariffa giornaliera, fermo restando che nelle giornate festive i parcheggi bianchi sono liberi senza disco orario.

Domenica a Recco, per una giornata di festa cercando di ritrovare quella normalità che una volta era scontata e che oggi ci sembra così difficile riconquistare. Ma a Recco si può. Dettagli e aggiornamenti orari e aperture domenicali FB CIV Recco On Line e Pro Loco Recco