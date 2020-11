Andrea Bocelli Foundation per il Gaslini

Continua il progetto, Con Te, per disegnare il futuro, lanciato dalla ABF per supportare i giovani attraverso un’educazione di qualità

E’ stato donato ieri all’Ospedale Pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova l’“ABF TeachBus”, una vera e propria biblioteca digitale per potenziare la didattica a distanza, realizzata nell’ambito del progetto “Con Te, per disegnare il futuro – Didattica a distanza per le scuole in Ospedale”, ideato dall’Andrea Bocelli Foundation (ABF), e promosso con il supporto di Generali Italia e Lenovo.

Oggi la didattica a distanza è una modalità nota ormai a tutti gli studenti, ma, nell’ambiente ospedaliero, è una vera e propria necessità. Ecco perché già prima dell’emergenza Covid-19 ABF si era avvicinata al mondo della didattica negli ospedali.

Veronica Berti, Vice Presidente ABF – “Quando abbiamo pensato a questo progetto abbiamo pensato ad un modo per offrire l’accesso ad una educazione di qualità e inclusiva anche laddove spesso questa non è la priorità. In ABF crediamo fortemente che aver cura di un individuo, soprattutto di un bambino, significa aver cura della sua salute e della sua istruzione perché questi sono gli elementi base che possono creare la condizione affinchè esprima il meglio del suo potenziale.”

L’iniziativa è sostenuta da Generali Italia e dai suoi Agenti per supportare i bambini e i ragazzi dei reparti di lunga degenza degli ospedali pediatrici italiani. Generali si schiera così, ancora una volta, dalla parte delle comunità che si trovano in situazioni di difficoltà. Un impegno concreto che Generali Italia, insieme alla Fondazione The Human Safety Net, porta avanti in Italia anche con “Ora di Futuro”, il progetto di educazione per i bambini che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti non profit.

Marco Oddone, Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia, ha dichiarato: “Ci impegniamo ogni giorno con la nostra Rete per avere un impatto positivo nell’economia reale e nella vita delle persone, dando sostanza e corpo al nostro ruolo sociale di Partner di Vita. Con questo progetto della Fondazione Bocelli, insieme ai nostri Agenti, siamo vicini ai bambini dei reparti di lunga degenza degli ospedali pediatrici italiani offrendo loro un supporto concreto. Questo significa per noi avere un impatto positivo per le comunità e i territori in cui viviamo e operiamo, generando fiducia attraverso azioni per la crescita e lo sviluppo delle comunità.”

Il direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini, Paolo Petralia spiega: “Il progetto, realizzato in partnership con il Ministero dell’Istruzione per fornire ai giovani pazienti veri e propri strumenti a sostegno, integrazione e arricchimento dei processi di apprendimento, ci permette di realizzare un ulteriore importante passo avanti per rendere il nostro ospedale pediatrico un luogo dove la presa in carico del bambino non è mai limitata alle sole cure, ma si estende fino a ricomprendere all’interno di esse il suo benessere e la sua crescita, da un punto di vista fisiologico ma anche mentale. I nuovi devices donati da ABF saranno utilizzati dalle nostre maestre della “Scuola in Ospedale del Gaslini, come veri e propri strumenti di lavoro, fondamentali per raggiungere tutti i bambini, da quelli in day hospital agli ospedalizzati con situazioni più complesse. Un ulteriore elemento che crea cultura e valore per i nostri bambini”.

Come community leader, ABF ha deciso quindi di offrire supporto concreto agli allievi, alle famiglie e ai loro insegnanti, con un’iniziativa incentrata sull’educazione a distanza, schierandosi ancora una volta dalla parte delle comunità che si trovano in situazioni di difficoltà. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione gli strumenti necessari sviluppare il proprio talento e per riscattarsi all’interno delle proprie comunità.

“Il progetto ABF Con te per disegnare il futuro per la scuola in Ospedale prevede non solo la dotazione dell’ABF TeachBus con tablet e computer per la didattica a distanza” – dice il Laura Biancalani direttore generale ABF – “ma anche la realizzazione una piattaforma on line che offrirà l’accesso a una ricca selezione di contenuti educativi, e la formazione e l’inserimento all’interno dell’organico docente della scuola della figura dell’atelierista digitale. Qui al Gaslini parte il primo progetto pilota in collaborazione con Ministero dell’istruzione e l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiana che auspichiamo di poter replicare presto in tutti gli altri ospedali pediatrici e tanti altre scuole “

Grazie all’ “ABF Teach Bus”, il Gaslini ora può contare su 25 tablet. Questi device verranno consegnati allo studente già predisposti con contenuti e applicazioni accuratamente scelti anche sulla base della fascia di età e – terminato il ciclo di studi – torneranno all’interno della biblioteca digitale pronti per essere riassegnato. Oltre all’ “ABF TeachBus”, è inoltre prevista l’elaborazione di una piattaforma on line per gli ABF Labs, che offrirà l’accesso a una ricca selezione di contenuti educativi, e la formazione e l’inserimento all’interno dell’organico docente della scuola della figura dell’atelierista digitale. Questa sorta di bibliotecario 4.0, in collaborazione con il gruppo di lavoro ABF, promuoverà nuove e trasversali prospettive di utilizzo degli strumenti tecnologici per gli studenti, supportando insegnanti e famiglie nel migliore utilizzo di questi dispositivi.

Quella al Gaslini è la seconda donazione dell’“ABF Teach Bus”, dopo il Polo Scolastico “E. De Amicis” di Muccia, borgo marchigiano colpito duramente dal terremoto del 2016, che ha ricevuto la nuova biblioteca digitale fornita di 30 tablet e 20 PC laptop, grazie a Chopard e Lenovo.

“Siamo orgogliosi di rinnovare il sostegno di Lenovo ad Andrea Bocelli Foundation nell’assicurare che anche i ragazzi ricoverati al Gaslini di Genova possano rimanere al passo con il loro percorso didattico attraverso la tecnologia”, commenta Natasha Perfetti, Country Marketing Manager per l’Italia di Lenovo. “La scuola rappresenta per i più giovani un punto di riferimento fondamentale sia per la continuità didattica e il contatto sociale, sia come sostegno nella crescita sociale ed emotiva soprattutto in casi come quello dei questi ragazzi che vivono un momento di grande difficoltà. Abbiamo subito creduto nell’iniziativa ‘Con Te, per disegnare il futuro’ e siamo felici di continuare a sostenerla”.

È possibile contribuire allo sviluppo del progetto “Con Te, per disegnare il futuro” componendo il numero 45516, si potranno donare 2 euro (sms da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali) oppure 5 e 10 euro (da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile, TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali). È possibile donare anche tramite IBAN IT53K0523271030000010016699 Causale: Con Te per disegnare il futuro o inviando una email a development@andreabocellifoundation.org.

La Andrea Bocelli Foundation: empowering people and communities.

La Andrea Bocelli Foundation nasce nel 2011 dalla volontà del Maestro Bocelli e della sua famiglia, per aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà ed emarginazione sociale. ABF promuove e sostiene progetti nazionali e internazionali, che favoriscono il superamento di tali barriere e la piena espressione del proprio potenziale.

Con il programma Challenges, ABF opera nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica, per mettere insieme le migliori intelligenze e trovare soluzioni innovative, che aiutino le persone ad affrontare e superare i limiti posti dalla loro disabilità, per una migliore qualità di vita.

Il programma Break the Barriers ha come obiettivo il sostegno e la promozione di progetti che aiutino le fasce più deboli della popolazione in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, dove condizioni di povertà, malattie, malnutrizione e complesse situazioni sociali invalidano o riducono le aspettative di vita.

Generali Italia

Generali Italia è l’assicuratore più conosciuto in Italia con oltre 23 miliardi di premi totali e una rete capillare di 40 mila distributori, oltre ai canali online e di bancassurance. 13 mila dipendenti, 120 miliardi di asset under management. A Generali Italia fanno capo Alleanza Assicurazioni, Das, Genagricola, Genertel e Genertellife, Generali Welion e Generali Jeniot.

#InsiemeGeneriamoFiducia, è il piano di azioni sviluppato da Generali con i propri stakeholder – clienti, dipendenti, agenti, fornitori, istituzioni e comunità – per superare l’emergenza Covid-19. Come Partner di Vita nei momenti rilevanti delle persone, l’obiettivo è generare fiducia mettendo a disposizione le competenze di ognuno e fornendo soluzioni concrete ed immediate.