A Rapallo si è svolta nel weekend una regata nazionale

Sabato e domenica, 17 e 18 ottobre, si è svolta a Rapallo una regata nazionale L’Equipe organizzata dal Circolo Nautico Rapallo.

Deriva in doppio, con classifiche divise in due categorie, L’Equipe Evolution, per ragazzi fino a 15 anni, e Under 12 per ragazzi fino a 12 anni.

Le giovani promesse della vela, provenienti dall’Isola d’Elba e dal ponente ligure, Loano e Ventimiglia, si sono sfidate in quattro prove. Tre svolte sabato, con vento più disteso, ed una domenica, con vento ridotto ed in calo.

Nella classe Under 12 due sole imbarcazioni si sono ingaggiate in duelli molto agguerriti. Alla fine due vittorie di prova a testa, con le ragazze di Marciana Marina, Linda Gipponi e Anna Carolina Allori che si aggiudicano il primo posto grazie alla vittoria ottenuta nell’ultima prova. Piazza d’onore per Ian Scialli e Federico Marilli, del C.V.Ventimigliese.

Nella classe Evolution sette concorrenti, con il terzetto di testa che si è conteso il titolo fino all’ultima virata.

Vincono Simone Migliavacca e Giacomo Nario Viaceslav , del C.N. Loano, con quattro primi, secondi Zion Mazzei e Riccardo Coppo del CV Marciana Marina e terzi Filippo Lorenzi e Matilde Piombo del C.V.Ventimigliese.

Al termine premiazione nel rispetto delle norme anticovid, tutti sorridenti e felici per due belle giornate di mare.

Il Circolo Nautico Rapallo sarà di nuovo in acqua nel prossimo fine settimana, per il Criterium Invernale per le classi Fireball, L’Equipe, Melges 14 e Optimist.