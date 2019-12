A Rapallo Le più belle melodie con Il Mandolino

Il modo migliore per attendere l’ultimo dell’anno nel Tigullio è senza ombra di dubbio quello di assistere ad uno spettacolo in programma a Rapallo al Teatro Auditorium delle Clarisse

Venerdì 27 dicembre alle 15.30. In scena il Circolo Mandolinistico Risveglio di Genova che propone “Le più belle melodie” con l’attenta direzione del maestro Eliano Calamaro. Ingresso 8 euro ridotti, 10 euro intero; per informazioni 338 3223548. In cabina di regia la collaudata esperienza dell’associazione Luci sul Forte di Sori.

Il Circolo Mandolinistico Risveglio erede di una grande tradizione del mandolino a Genova ed in Liguria, è stato fondato nel 1923, e fino ai giorni nostri ha continuato a tenere viva la tradizione legata al mandolino, unica associazione di questo tipo a Genova, di molte presenti nel corso del Novecento. In quasi 100 anni di attività, l’orchestra del Circolo ha eseguito centinaia di concerti in Italia ed all’estero, riscuotendo ovunque lusinghieri apprezzamenti, collaborando con prestigiosi nomi, quali Nino Catania per il passato, e Carlo Aonzo per il presente, e partecipando, negli ultimi anni, ad importanti manifestazioni cittadine e nazionali. Il Circolo conserva, inoltre, un ricchissimo archivio che rappresenta il più importante riferimento regionale per la letteratura mandolinistica e per orchestra a pizzico, nota anche a livello internazionale. L’orchestra del Circolo è diretta dal maestro Eliano Calamaro ed è formata dagli esecutori: Donatella Dentico, Fabio Di Stasio, Giuseppe Quercini, Franco Conte, Vera Moreno, Raffiiele Rivieccio, Maria Cozzani, Yulio Fortunato, Gabriele Agosto, Franco Lullì, Elsa Della Peruta, Luigi Giudice, Ezio Criniti, Marco Fadda, Edoardo Tartacca, Luca Cabella, Silvio C. Maggiolo.