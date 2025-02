A Mediterranea il Campionato Invernale del Ponente

Celle Ligure. Si conosce già il nome dell’imbarcazione vincitrice dell’Invernale di Ponente: è Mediterranea che ha già matematicamente il titolo in tasca nella classe Gran Crociera mentre per conoscere le vincitrici in ORC e nella classe J24 bisognerà attendere l’ultima giornata del Campionato in programma il 22 febbraio. Nelle acque al largo di Celle Ligure una regata da lupi di mare con gelida pioggia ha caratterizzato la prima giornata, mentre nella seconda ha vinto il sole che ha illuminato la tappa del 34° Campionato Invernale del Ponente, organizzato dal Comitato di circoli costituito da Varazze CN, CN Celle e LNI Savona. La flotta di 35 imbarcazioni nella prima giornata ha affrontato gli 8 gradi ed il maestrale da 17 a 20 nodi, con raffiche oltre 25 nodi portando a termine una sola prova. La giornata successiva invece, oltre ad un bel sole, ha visto un maestrale teso e ancora costante nel primo pomeriggio che ha reso possibile effettuare due prove su un percorso di 6 miglia. Nella divisione ORC, la leader Sarchiapone Fuoriserie ha infilato tre successi nelle tre prove. Bene anche Velasquez, due volte seconda, Sangria, con un secondo e un terzo posto, e Spirit of Nerina, due volte terza. Dopo 11 prove, nella classifica ORC (con due scarti) Sarchiapone Fuoriserie, Italia 9,98 di Gianluigi Dubbini dello YC Sanremo, è a quota 10 punti ed ha quasi matematicamente le mani sul titolo ma non deve fare passi nell’ultima giornata in programma. Al secondo posto c’è Velasquez, di Luigi Buzzi del CV Celle, a 24 punti. La terza posizione è stata conquistata da Sangria, di Carlo Taddeo del CV Forza e coraggio di Le Grazie, a 29 punti. Ancora in corsa per un posto sul podio Spirit of Nerina di Paolo Sena del Varazze CN, a 32 punti. Nella divisione Gran Crociera, Mediterranea ha vinto tutte e tre le prove disputate in tempo reale, ma in quello corretto ha collezionato due primi ed un secondo posto. Bene Parthenope con un successo e due piazzamenti, mentre il terzo posto è andato due volte a Soffio ed una a Manicchia. Dopo 10 prove, la classifica Gran Crociera (con due scarti) registra il successo matematico della campionessa in carica Mediterranea, di Marco Pierucci del CV Domaso, a 8 punti. Seconda posizione per Soffio, di Massimiliano Casiroli del Savona YC, a 24 punti. Terzo posto per Manicchia, di Oscar Bonetti della LNI Arona, a 30 punti seguita a un solo punto da Parthenope, di Vincenzo Pallonetto della LNI Varazze, a 31 punti, Dopo 9 prove, colpo di scena nella Classe J24 in seguito al disalberamento nella settima prova della leader Nuvola Rossa, che con l’albero spezzato non ha potuto disputare neanche le due successive regate. Al comando si è portata Bellastoria, di Mauro Benfatto della LNI Mandello del Lario a 14 punti, seguita da Nuvola Rossa, di Massimo Angeleri del Varazze CN a 17 punti, davanti a Crostino, di Paolo Crestini della LNI Genova Sestri Ponente, a 27 punti, e a Valentina, di Rinaldo Trucco della LNI Genova S.P., a 30 punti. Queste le classifiche prima dell’ultima tappa. Classe ORC: 1) Sarchiapone Fuoriserie (Gianluigi Dubbini, YC Sanremo), 10 punti; 2) Velasquez (Luigi Buzzi, CV Celle), a 24 punti; 3) Sangria ( Carlo Taddeo, CV Forza e coraggio di Le Grazie), a 29 punti; 4)Spirit of Nerina ( Paolo Sena, Varazze CN), 32 punti; 5) Big Wool (Roberto Iorio, YC Parma), 41. Classe Gran Crociera: 1) Mediterranea (Marco Pierucci, CV Domaso), 8 punti; 2) Soffio (Massimiliano Casiroli, Savona YC), 24; 3) Manicchia (Oscar Bonetti, LNI Arona), 30 punti; 4) Parthenope ( Vincenzo Pallonetto, LNI Varazze), 31; 5) Piccola (Roberto Nasuti, Lega Navale Savona), 45. Classe J24: 1) Bellastoria ( Mauro Benfatto, LNI Mandello del Lario), 14; 2) Nuvola Rossa (Massimo Angeleri, Varazze CN), 17; 3) Crostino ( Paolo Crestini, LNI Genova Sestri Ponente), 27; 4) Valentina (Rinaldo Trucco, LNI Genova Sestri Ponente), 30.

Claudio Almanzi