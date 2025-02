Meteo Liguria: neve in arrivo da domani sera nell’entroterra e temperature in calo

La Liguria si prepara ad accogliere un’ondata di freddo e neve a partire da domani sera, secondo quanto comunicato da Arpal. Le previsioni indicano l’arrivo di deboli precipitazioni sparse, che potrebbero assumere carattere nevoso soprattutto nelle aree dell’entroterra, con la quota neve fissata tra i 400 e i 600 metri, ma non si escludono fiocchi anche a quote più basse in alcune zone particolarmente esposte.

Nelle zone costiere e collinari, la neve dovrebbe comparire solo oltre i 1000-1100 metri, mentre nelle aree interne, soprattutto tra il Centro e il Ponente ligure, il calo delle temperature sarà più marcato e potrebbe favorire nevicate fino al suolo, in particolare nella giornata di sabato, quando è previsto un peggioramento delle condizioni meteo.

Il fronte freddo sarà accompagnato da venti di tramontana piuttosto intensi, con raffiche fino a 40-50 km/h, soprattutto allo sbocco delle valli. L’aria gelida porterà a un deciso abbassamento delle temperature, con un possibile disagio fisiologico per freddo in diverse zone della regione, dove il clima si farà particolarmente rigido.

Nel fine settimana il maltempo si intensificherà: sabato il cielo sarà coperto con nuvolosità diffusa e precipitazioniestese, prevalentemente nevose nelle aree interne. Le nevicate saranno più abbondanti sui versanti padani del Centro-Ponente, dove potrebbero raggiungere anche le zone di pianura, mentre nell’interno del Levante la neve si manterrà intorno ai 1000-1200 metri.

I venti settentrionali continueranno a soffiare con forza, risultando particolarmente intensi sul Centro-Ponente, e in graduale rinforzo anche sul Levante nella serata di sabato.

Con l’arrivo di questa ondata di freddo, si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, soprattutto sulle strade interne, dove potrebbero verificarsi ghiaccio o accumuli di neve. Meglio attrezzarsi con pneumatici invernali o catene da neve a bordo e restare aggiornati sulle eventuali allerte meteo che potrebbero essere diramate nelle prossime ore.

