A Marmoreo da domani la collettiva Arte in Campagna

SAVONA. 5 AGOS. Anche quest’anno a Marmoreo, frazione di Casanova Lerrone, si rinnova l’appuntamento artistico che, da undici anni, Enrica Cremonini organizza, con grande passione, nell’antico frantoio. Oltre alla tradizionale collettiva estiva “Arte in Campagna” ci saranno molte altre iniziative collaterali: spettacoli ludici, musiche, letture sotto l’albero, performances ed appuntamenti gastronomici.

Ad aprire la kermesse domani sarà, alle ore 18, proprio l’inaugurazione della collettiva. Grande attesa per gli appassionati d’arte del Ponente Savonese che ogni anno salgono a Marmoreo per una visita ed ogni volta sono stupiti dalle iniziative ed idee dell’infaticabile creatrice dell’evento Enrica Cremonini, che anche quest’anno è riuscita a portare a Marmoreo tanti artisti italiani e stranieri, impreziosendo questo borgo incantato dell’entroterra ligure nella Valle degli Ulivi.

“Grazie all’Associazione ETRA Marmoreo Comunità Creativa e al Comune di Casanova Lerrone- spiega la Cremonini- l’antico frantoio anche quest’anno accoglie le opere di importanti artisti legati alla nostra zona e non solo, accomunati dal desiderio di condivisione del proprio sentire artistico, che per alcuni scaturisce proprio dal transito in Marmoreo, dalle suggestioni che la vallata sprigiona, con quel sentore di sale che le deriva dalla sua vicinanza al mare. Si tratta di una iniziativa, volta non solo a trasmettere l’arte, ma anche a valorizzare il territorio, riscoprirlo, incentivare l’aggregazione e lo spirito di squadra, il ritrovamento di un’identità comune, il piacere di stare insieme, la comunità locale tutta, che anche grazie ad Arte In Campagna partecipa attivamente alla valorizzazione di Marmoreo”.

Questi i nomi degli artisti che hanno aderito alla collettiva: Kleo Mars, Aurora Tacchi, Susanna Lanati, Sabrina Marchiano, Italia Furlan, Nicoletta Deva Tortone, Giuliano Arnaldi, Francesca Criscione, Giovanni Pazzano, Jimmy Ferrrara, Marina Rubinelli, Mauro Marchiano, Ennio Bestoso, Cesare Guidotti, Danilo Viviani, Donatella Pecoraro, Letizia Nicolini, Alessandro Spampinato, Guro Haakensen, Monica Cecchin, Luca Rotondo, Sonia Angarano, Marianne Louma, Avilo, Rosa Mammola, Teresa Van Scerry, Cees Van der Burg, Laura Cambise, Luca d’Andrea, Lara Giurdanella e Simona Pollio. “In questa suggestiva cornice- spiega il noto scrittore ed esperto d’arte Armando D’Amaro- hanno esposto, nelle collettive organizzate dalla Cremonini in dieci anni, più di cento artisti di vario livello, dai locali, ai nazionali, a quelli internazionali. Vale sempre la pena insomma salire a Marmoreo per una visita non solo per le sempre sorprendenti proposte della collettiva, ma anche per ammirare un luogo davvero suggestivo dell’entroterra ingauno”.

CLAUDIO ALMANZI