SAVONA. 25 OTT. Ultimi preparativi per il nuovo Campionato Invernale della Marina di Loano. In questi giorni stanno infatti arrivando, dai circoli velici vicini, le imbarcazioni che daranno vita sabato e domenica alle prime due prove di questa neonata manifestazione velica che è organizzata dai seguenti circoli velici: CN del Finale, CN Loano, CNAM Alassio e CN Andora, in collaborazione con il Marina di Loano Yacht Club Marina di Loano 2.

Il Campionato si svolgerà in sei fine settimana, con una o più prove per giornata, con un massimo di 14 prove. Le imbarcazioni verranno suddivise in quattro Classi: Orc, Irc, Libera e Veleggiata.

I Comitati di Regata, a seconda delle condizioni meteo, decideranno di far svolgere regate a bastone e/o regate di Crociera Costiera. Il brifing degli equipaggi è previsto per sabato mattina, alle 9 e 30, presso lo Yacht Club Marina di Loano, mentre il segnale di avviso della prima manche sarà dato alle ore 11 e 40.

L’organizzazione ha messo a disposizione l’ospitalità gratuita per tutte le imbarcazioni iscritte che saranno presenti almeno in quattro dei sei week end di regata previsti dal Campionato.

Questo il calendario delle tappe successive. Prima manche: 3 e 4 Novembre e 24 e 25 Novembre. Seconda manche- Inverno 2019: 5 e 6 Gennaio; 2 e 3 Febbraio; 2 e 3. Marzo Per tutti i sabati il primo segnale di avviso verrà dato alle ore 11 e 40.

Le regate si svolgeranno al largo di Loano e nello specchio acqueo compreso tra Finale Ligure ed Andora. Con meno di 4 prove non ci sarà nessuno scarto, mentre gli scarti saranno: uno, dopo aver ultimato 4 prove, 2 tra le 7 e le 9 prove, 3 fra le 10 e 12 prove e 4 se venissero completate dalle 13 alle 14 prove.

Oltre che a Loano in questo fine settimana si svolgeranno altre regate a Lerici (Regate d’Autunno Meteor, organizzate da CV Erix, CV La Spezia e SV La Spezia), a Genova (quinta e sesta giornata del Campionato della Lanterna per ORC, IRC, Libera e J24, organizzato da CN Marina Genova Aeroporto con la collaborazione di ASPER), a Varazze (domenica, prima giornata del Trofeo Invernale Varazze per tutte le derive, organizzato dalla LNI Varazze) ed ancora a Genova (domenica, Quattro Stagioni per la vela, organizzata dal CN ILVA).

CLAUDIO ALMANZI