Allo Stradanuova in scena Andrea Carlini il 3 dicembre in prima assoluta con lo spettacolo di stand-up comedy “Nudo”.

Allo Stradanuova in scena Andrea Carlini a Genova.

Il comico genovese esordisce con il suo primo spettacolo di stand-up comedy in cui, a differenza degli show a Zelig e con i Bruciabaracche, sale sul palco “senza personaggi” raccontandosi con monologhi taglienti

Figli, famiglia, lavoro tra momenti di gioia e qualche dolore, in uno show tra monologhi taglienti e aneddoti improbabili. Sabato 3 dicembre (ore 21) al Teatro Stradanuova di vico Boccanegra va in scena la prima assoluta di “Nudo – Uno spettacolo senza costumi”, esordio di Andrea Carlini in uno show di stand-up comedy.

Tolte per la prima volta le maschere dei personaggi che lo hanno reso un volto noto della comicità tra Zelig, Colorado e Bruciabaracche, il comico genovese si racconta in modo inedito in uno spettacolo scritto insieme a Simone Repetto.

Andrea Carlini spiega:

«È da un po’ di tempo che voglio mettermi alla prova con uno show di stand-up comedy abbandonando i miei personaggi e mettendomi “a nudo” sul palco con monologhi che prendono spunto dalla mia vita».

Figli, famiglia, lavoro tra momenti di gioia e qualche dolore: in “Nudo” Andrea Carlini racconta senza filtri la sua vita, facendo scoprire come si possa ridere quasi di tutto.

«Di solito sono molto timido – prosegue – e sfrutto la comicità per guardare i fatti da una prospettiva differente: in questo spettacolo comincio raccontando della mia infanzia, e proseguo cercando di far divertire anche toccando argomenti non semplici come la scomparsa di mio padre, o temi particolarmente assurdi come il mio funerale».

Scritto insieme a Simone Repetto, lo spettacolo va in scena a 15 anni esatti dal primo provino di Andrea Carlini al laboratorio Zelig di Genova.

«Fu il momento – conclude – in cui entrai nel mondo del cabaret: prima facevo teatro, soprattutto dialettale amatoriale in genovese e, sabato 3 dicembre al Teatro Stradanuova, scherzo anche di quel mondo che è stato a tutti gli effetti la mia “gavetta” e che rappresenta un archivio molto ricco di aneddoti improbabili e molto divertenti».

Maggiori info

“Nudo – Uno spettacolo senza costumi” va in scena sabato 3 dicembre (ore 21) al Teatro Stradanuova di vico Boccanegra.

I biglietti sono disponibili sul sito del Teatro Stradanuova (https://www.teatrostradanuova.it/spettacolo/nudo/), in biglietteria (331 6149450, info@teatrostradanuova.it), anche la sera dello spettacolo. Biglietto intero a 21€, per i convenzionati a 19€, per gli under 30 a 17€ e per gli under 12 a 11€.

Andrea Carlini

Nato a Genova e ha iniziato a recitare all’età di 14 anni in diverse compagnie amatoriali della sua città. A 18 anni ha fondato la compagnia di prosa “Buio in Scena”.

Dopo gli anni passati sul palcoscenico teatrale, nel 2007 ha deciso di fare il grande salto verso il cabaret, entrando a far parte del Laboratorio Zelig di Genova.

Dal 2011 ha partecipato alle più importanti trasmissioni comiche televisive, tra cui Colorado, Zelig, Zelig Off, Copernico e Central Station.

Nel 2015 è entrato nel collettivo Bruciabaracche, che riunisce alcune eccellenze della comicità ligure in live show quasi sempre sold out.

Lavora inoltre come autore per altri comici, su progetti e format di comunicazione aziendale, interventi motivazionali e come regista di eventi.