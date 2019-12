Questa mattina, i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Leivi, in via Selaschi, per un incidente stradale per un’auto che era precipitata in una scarpata e con il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo.

I vigili del fuoco hanno rimosso il tetto della macchina per permettere l’estrazione del ferito, consegnandolo poi alle cure del 118 presente sul posto.