A Ghislanzoni e Chestress 3 l’ Invernale Golfo del Tigullio

GENOVA. 12 FEBBR. Giancarlo Ghislanzoni e “Chestress 3” hanno vinto la classe regina della 43a edizione del Campionato Invernale Golfo del Tigullio, l’ ORC 1-2. Al secondo posto “Capitani Coraggiosi” di Federico Felcini e Guido Santoro, mentre sul terzo gradino del podio ha chiuso “Bel Rebelot” di Sergio Brizzi.

La tradizionale competizione di Vela d’ Altura invernale, organizzata dal Comitato Circoli Velici del Tigullio, si è chiusa dopo ben 11 prove spettacolari che hanno visto impegnata la flotta tra novembre e febbraio.

“Il bilancio- ci ha spiegato lo stesso Franco Noceti, presidente del Comitato Circoli Velici del Tigullio- è più che positivo, sia dal punto di vista della qualità della flotta, sia della quantità di partecipanti. I 40 team si sono dati infatti sempre una grande battaglia in appassionanti sfide nel golfo di Lavagna. E siamo molto felici di aver ricevuto, anche in questa ultima tappa, tanti complimenti da parte dei partecipanti. In conclusione non possiamo, da parte nostra, che rinnovare i nostri ringraziamenti a partner e sponsor che credono nel valore del nostro Campionato”.

Tornando alle classifiche fra gli ORC 3-5 il Campionato è stato vinto da “Free Lance” di Federico Bianchi con tre lunghezze su “Baciottinho” (Roberto Gagliardi) ed “Imxtinente” (Adelio Frixione). Nella classe Libera vittoria per il Vismara 45 “Aria” di Giuliano Azzimonti e Roberto Preda, che ha preceduto il Grand Soleil 46 “Rewind” di Luciana Bevilacqua ed il Firt. 40.7 “Padawan” di Donald Hart. “Mister Crab” (Roberto Lavagna) ha avuto la meglio nel gruppo A, mentre “Miran” (Sergio Somaglia) ha prevalso nel gruppo B davanti a “Falco” (Adelaide Giromella) e “Ibis” (Mauro Deiana). Infine a vincere fra i J80 è stata “Jeniale Eurosystem”(Massimo Rama) su “J Bes” (Alberto Garibotto) e “Montpres” (Paolo Montedonico).

Il 43° Campionato Invernale Golfo del Tigullio, una delle più importanti manifestazioni veliche invernali del calendario nazionale per la Vela d’ Altura, è organizzato dal Comitato Circoli Velici del Tigullio composto da Pro Scogli Chiavari, CN Lavagna, CV Santa Margherita Ligure, LNI Chiavari e Lavagna, LNI Rapallo, LNI Santa Margherita Ligure, LNI Sestri Levante e YC Sestri Levante.

CLAUDIO ALMANZI