A Genova Voltri un evento di Musica Barocca e Stelle Floreali

Domenica 11 ottobre 2020 Musica Barocca e Stelle di Rose nel Parco Storico di Villa Duchessa di Galliera a Genova Voltri.

Durante la difficile Fase 1 della pandemia, che ha costretto ad annullare tutto il ricco programma preparato per la scorsa primavera, nonché durante gli unici momenti di vera serenità creati dagli spettacoli serali del Teatro della Tosse, ATI Villa Galliera non ha mai smesso di lavorare per la riqualificazione e valorizzazione del più grande parco storico della Liguria.

Domenica 11 ottobre 2020 saranno infatti presentate al pubblico le grandi STELLE FLOREALI, mosaicolture in stile vittoriano che riproducono quelle presenti nel 1870 nel Giardino all’italiana di Maria Brignole Sale. Le stelle, realizzate dai volontari di ATI Villa Galliera, saranno composte da nobili rose Reve de Paris® generosamente donate dallo ZONTA International – Club Genova II ( ) in omaggio alla figura della Duchessa di Galliera, tanto attenta all’emancipazione femminile.

www.zonta.org

Questo il programma:

Alle ore 15.45, con il patrocinio di Comune di Genova e Municipio VII Ponente, presso il Castello del Belvedere, avrà inizio “eDuchessa: azione per la Musica”, concerto barocco itinerante a stazioni curato dalla sezione genovese della SIEM, Società Italiana per l’Educazione Musicale ( / ) in collaborazione con A.P.S. Sistema Paesaggio, che vedrà gruppi di musicisti esibirsi in punti caratteristici del Parco.

facebook.com/siem.sezione.genova

siem-online.it

Il concerto itinerante, gratuito e con distanziamento dei partecipanti, terminerà nel Giardino all’italiana, dove si svolgerà la presentazione della nuove aiuole.

Si ringrazia la sempre presente Associazione Nazionale Polizia di Stato – sezione di Sestri Ponente per contribuire al mantenimento della sicurezza.

Prima dell’evento, alle ore 14.30 di domenica 11, a cura dell’Associazione Amici di Villa Galliera, si terrà una VISITA GUIDATA alla scoperta del Parco Storico con l’obiettivo di raccogliere i fondi necessari a sostenerne la manutenzione, sempre più onerosa. Il contributo minimo richiesto per partecipare è di € 10,00. Per rispettare la normativa a contrasto del Covid-19 è necessario prenotare al numero 3289185672 o scrivere a info@villaduchessadigalliera.it.