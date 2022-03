A Genova tra profumi e assaggi con GoWine. Il 15 marzo allo Starhotel President appuntamento con “Barolo, Barbaresco & Roero”.

A Genova tra profumi e assaggi con GoWine e i volti del Nebbiolo.

Il prossimo appuntamento di Go Wine in hotel a Genova si terrà martedì 15 marzo, presso lo Starhotel President, Corte Lambruschini 4.

Un evento dedicato alle espressioni del vitigno Nebbiolo in Piemonte:

l’intento è di proporre un banco d’assaggio che comunichi le peculiarità di uno dei più importanti vitigni italiani, nelle diverse denominazioni e territori sulle colline attorno ad Alba e con alcune escursioni in Piemonte.

Con la possibilità di una degustazione tematica di livello, sia a favore dei professionisti del settore, sia a favore del pubblico degli enoappassionati.

Un parterre selezionato di cantine incontrerà il pubblico al banco d’assaggio; alcuni vini saranno presentati in una speciale enoteca.

Ecco un primo elenco delle cantine che animeranno il banco d’assaggio

ABRIGO GIOVANNI – Diano d’Alba (Cn)

CASCINA ALBERTA – Treiso (Cn)

CORNAREA – Canale (Cn)

CULASSO PIERCARLO – Barbaresco (Cn)

DAMILANO – Barolo (Cn)

L’’ASTEMIA PENTITA – Barolo (Cn)

LUZI DONADEI – Clavesana (Cn)

LE PIANE – Boca (No)

MOCCAGATTA – Barbaresco (Cn)

MONCHIERO – Castiglione Falletto (Cn)

PODERI MORETTI – Monteu Roero (Cn)

TENUTA SAN MAURO – Castagnole delle Lanze (At)

E con la partecipazione, quale ospite speciale, di ALBUGNANO 549 Vignaioli Albugnano Doc

Dai 549 metri di altitudine del Comune di Albugnano, il 5 aprile di diversi anni fa, grazie a 9 viticoltori locali, nasce l’associazione che oggi riunisce 14 produttori dei quattro Comuni della DOC – Albugnano, Pino d’Asti, Castelnuovo Don Bosco e Passerano Marmorito – impegnati nel consolidare e promuovere l’identità enologica, storica, culturale e ambientale del territorio di produzione dell’Albugnano DOC.

Conclude la degustazione

DISTILLERIA SIBONA – Piobesi d’Alba

Con il nuovo Vermouth ricavato da nebbiolo, il Barolo Chinato e con la selezione delle Grappe.

Maggiori info

L’evento si svolgerà in sicurezza e con il rispetto delle disposizioni in corso nel periodo della manifestazione:

su prenotazione in tre diverse fasce orarie e con numeri contingentati al fine di mantenere il distanziamento ed evitare assembramenti in sala;

presenza di igienizzanti per le mani, utilizzo obbligatorio delle mascherine, ecc…

In base alle più recenti disposizioni, è richiesto il Super Green Pass per partecipare.

Attenzione sulla modalità di partecipazione: è necessario infatti prenotare per un corretto svolgimento dell’evento e utilizzo degli spazi a disposizione, e per avere la garanzia del posto.

Programma, orari e modalità di prenotazione:

Come riferito, per garantire la sicurezza dei partecipanti gli ingressi saranno contingentati e su prenotazione entro le ore 12 di martedì 15 marzo.

Per permettere a un numero maggiore di persone di accedere al banco di assaggio la degustazione verrà divisa in 3 turni a cui sarà obbligatorio attenersi.

Ore 16,30 -18,00:

Anteprima: degustazione riservata esclusivamente ad operatori professionali qualificati (giornalisti del settore enogastronomico, soggetti riconosciuti che operano in enoteche, ristoranti, wine bar: una persona per locale, salvo motivate eccezioni)

La richiesta di accredito avviene tramite mail. Go Wine verificherà e confermerà l’accredito per iscritto.

Ore 18,00-20,00:

primo turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati;

Ore 20,00-22,00:

secondo turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati.

Il costo della degustazione per il pubblico è di € 20,00 (€ 13,00 Soci Go Wine, € 16,00 Soci associazioni di settore).

L’ingresso sarà gratuito per coloro che decidono di associarsi a Go Wine (benefit non valido per i soci familiari).

E l’iscrizione sarà valevole fino al 31 dicembre 2022. E’ possibile indicare già all’atto della prenotazione la volontà di associarsi

Per prenotare potete scegliere tra due modalità:

– compilare il form online presente sul sito internet

oppure

– scaricare il modulo da compilare e inviare a stampa.eventi@gowinet.it