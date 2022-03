Ritorna ad Arenzano l’evento che da vent’anni lega il mondo dell’arte al florovivaismo: FlorArte Arenzano dal 23 al 25 aprile 2022 con un format completamente rinnovato che punta sull’ecosostenibilità, sulla creatività artistica e sulla cultura pop.

La Serra Monumentale, elegantissima serra déco di vetro e ferro color verde pastello, sarà l’ambientazione di una personale pittorica di Francesco Musante, grande artista ligure di fama internazionale, immersa nel verde come in un giardino, in cui le opere emergeranno nella loro forza e poesia. L’allestimento vivaistico, curato da Simonetta Chiarugi, che accompagnerà la mostra, condurrà lo spettatore in un’atmosfera unica in cui si fondono colori, profumi e forme.

La mostra mercato florovivaistica, nella meravigliosa cornice degli alberi secolari del parco, offrirà al pubblico la possibilità di conoscere, apprezzare ed acquistare il meglio delle piante da frutto e da giardino di pregiate varietà proposte da vivaisti , scelte secondo le diverse tipologie e secondo criteri di sostenibilità.

Un ricco programma di attività animerà la manifestazione: laboratori artistici, creativi e legati al mondo florovivaistico, rivolti ad adulti e bambini, il “Flower Music Festival” che prevede concerti jazz nel Parco, presentazione di libri, un workshop fotografico naturalistico e visite guidate nel Parco e nel centro storico cittadino, con il coinvolgimento dell’Ente Parco Beigua.

Florarte Arenzano 2022

Arte e natura nella Serra monumentale del

Parco di Villa Negrotto Cambiaso

Programma: www.florartearenzano.com/florarte/eventi/

www.florartearenzano.com