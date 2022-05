A Genova torna Elrow. Il 29 maggio la grande festa per il ritorno in Italia del party più pazzo del mondo.

A Genova torna Elrow, domenica della prossima settimana.

Il format mondiale per il suo ritorno in Italia fa tappa a Genova dopo il successo delle ultime due edizioni pre-pandemia all’RDS Stadium, che hanno coinvolto oltre 11mila persone tra cittadini e turisti.

Sei i dj che si alterneranno alla console, tra gli headliner Andrea Oliva e Nic Fanciulli.

Domenica 29 maggio 2022, dalle ore 12 fino a mezzanotte, alla Tensostruttura della Fiera di Genova torna Elrow, il colorato e pazzo festival musicale con dj e artisti circensi amato in tutto il mondo.

L’evento è organizzato a Genova da Rst Events, agenzia attiva dal 2015 nel settore dell’intrattenimento e specializzata nella creazione, produzione e promozione di format.

Dopo due anni di stop, il party nato in Spagna e poi diffuso in diverse città mondiali, torna in tour nel 2022 e fa tappa anche in Italia.

La prima data sarà proprio a Genova domenica 29 maggio, dopo il grande successo dei due anni pre-Covid.

Nel 2018 e nel 2019 i due sold out all’RDS Stadium coinvolsero oltre 11mila persone, venute in città da tutto il nord Italia.

Tra i numeri di questa edizione sono 6 i dj, 60 gli artisti circensi e centinaia i lavoratori coinvolti, per un appuntamento che vuole celebrare il ritorno ai grandi eventi in presenza,

ma anche un’importante ripresa del settore del mondo dello spettacolo e degli eventi dal vivo.

Alessandro Orlando di Rst Events, racconta:

«Dopo il grandissimo successo degli anni pre-pandemia, siamo felici e orgogliosi di riportare un format di importanza mondiale come Elrow proprio a Genova, prima data del tour italiano.

L’evento non solo richiamerà pubblico da tutta Italia, ma per la sua realizzazione sta coinvolgendo centinaia di addetti ai lavori:

oltre agli artisti che animeranno il party, sono 22 le aziende coinvolte, 184 i lavoratori, 148 gli operatori di sicurezza attivi nella giornata di domenica, 6 le strutture ricettive. Tutte aziende e lavoratori principalmente attivi nella nostra città.

Dopo due lunghi anni di stop e di crisi del mondo degli eventi dal vivo, siamo molto fieri di contribuire al rilancio del settore».

ElRow è il format di intrattenimento musicale house e techno per target di pubblico 18-40 più famoso ed è definito “il party più pazzo del mondo”.

Le aree coinvolte nei tour mondiali vengono completamente trasformate in luoghi immersivi e di partecipazione attiva del pubblico, che diventa parte integrante della scenografia perché capace anch’esso di “trasformarsi” in base al tema scelto e comunicato.

Il tema scelto per quest’anno è “Chinese RowYear”, già annunciato nel 2020 per la data annullata causa pandemia e riconfermato quest’anno.

Orlando di Rst Events, continua:

«Elrow è un party unico nel suo genere. Un’esperienza in cui l’ordinario non è contemplato, ma dove esiste la ricerca dello straordinario e dell’inaspettato.

Durante Elrow il pubblico si può immergere nelle atmosfere uniche e oniriche e diventare ciò che vuole. Un vero e proprio viaggio che unisce musica, teatro, arte circense, unico a livello artistico e scenografico».

Tra i 6 artisti che si alterneranno alla console durante Elrow Genova ci sono Andrea Oliva, dj e producer dalla Svizzera famoso in tutto il mondo, nonché “re indiscusso” dei club di Ibiza, e Nic Fanciulli, dj inglese tra i più apprezzati del panorama internazionale, con oltre 10 anni di carriera e una nomination ai Grammy;

memorabile la sua partecipazione durante la chiusura del più famoso club al mondo, lo Space di Ibiza, insieme a Carl Cox.

Oltre ai due headliner, a far scatenare il pubblico di Elrow Genova ci saranno i dj di fama internazionale Marc Maya, Toni Varga, Amedeo Picone e Federico Guttadauro.

Rst Events

Agenzia di eventi e comunicazione genovese attiva dal 2015 nel settore dell’intrattenimento, specializzata nella creazione, produzione e promozione di format.

Gli eventi targati Rst, oltre 75 produzioni su tutto il territorio ligure all’anno, hanno registrato circa 102mila presenze annuali, con pubblico proveniente da tutta Italia e dalla Francia.

