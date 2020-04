A Genova riapertura di 6 uffici postali

Poste Italiane: nella provincia di Genova riaprono 6 uffici postali.

Rimangono in vigore le regole di sicurezza per l’accesso e le indicazioni di recarsi negli Uffici Postali solo per operazioni essenziali e indifferibili.

A partire dalla prossima settimana tornano operativi 6 Uffici Postali della provincia di Genova, indicati in elenco, il cui orario di apertura al pubblico è stato temporaneamente rimodulato nelle ultime settimane in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale.

Comune

Ufficio Postale Indirizzo

Campomorone

PIAZZA NICOLO’ BRUNO 36/ROSSO

Cogoleto

VIA GREGORIO CALCAGNO 19

Genova

CORSO FIRENZE 25

Ronco Scrivia

CORSO ITALIA 94

Rovegno

PIAZZA CADUTI DEL COMUNE DI ROVEGNO 2

Sant’Olcese

VIA GIACOMO POIRE’ 12

Poste Italiane, anche nell’attuale fase di emergenza, ha continuato a garantire a tutti i cittadini i propri servizi mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo e logistico, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle Istituzioni Locali.

La riapertura degli Uffici Postali della provincia di Genova è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass ed il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.

Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli Uffici Postali sono reperibili sul sito internet.