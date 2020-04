Coronavirus donati al Villa Scassi dieci tablet dalla Sampdoria

Sono dieci i tablet donati dalla Sampdoria che verranno messi a disposizione dei pazienti per agevolare la comunicazione a distanza con i familiari

La dotazione va implementare un primo nucleo attualmente già in uso per questa attività nell’area del Pronto Soccorso e in OBI. Anche la tifoseria stamane era presente con uovo avvolto in una sciarpa blucerchiata che è stato consegnato agli operatori sanitari dell’Ospedale Villa Scassi

Uova di cioccolato, torte e colombe da cittadini e commercianti per gli operatori sanitari di Villa Scassi, Gallino, Padre Antero Micone e La Colletta

In questi ultimi giorni i quartieri della città e i comuni hanno dimostrato agli operatori delle strutture sanitarie la loro vicinanza. Negli ospedali di Asl3 sono arrivate uova di cioccolato, oltre a torte fatte in casa e colombe. E anche un uovo da 20 Kg donato dall’ Ipercoop L’Aquilone di Bolzaneto e destinato agli operatori sanitari dell’Ospedale Gallino di Pontedecimo