A Genova obbligo mascherine anche all’aperto, Bucci: pronti a estenderlo sempre e ovunque

“Non abbiamo introdotto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto sempre e in qualsiasi occasione quando si è fuori casa perché abbiamo voluto dare fiducia ai genovesi. Forse è stato un errore, ma spero che con un pò di impegno si possa continuare così. Se nei prossimi giorni vedremo che questo sarà un problema, saremo pronti a intervenire”.

Lo ha dichiarato stasera il sindaco di Genova Marco Bucci.

Ordinanza Bucci: a Genova mascherine obbligatorie anche all’aperto e spiagge chiuse

“Al momento – ha aggiunto Bucci – sul territorio del nostro Comune la mascherina non è obbligatoria nel tragitto tra casa e supermercato o tra casa e la fermata dell’autobus, ma lo è quando si entra sul bus e dentro al supermercato, così come durante le passeggiate per attività motoria, nei parchi, giardini comunali, ville pubbliche e cimiteri.

Anche chi fa attività sportiva (bici, corsa etc.) deve averla con sé per indossarla quando non é possibile rispettare il distanziamento sociale previsto, in questo caso due metri”.