A Genova l’evento gratuito dedicato allo scouting nel calcio

Chi è l’osservatore calcistico?

Dietro le quinte dello scouting il 22 novembre a Genova presso il centro La Sciorba.

Il ruolo dell’osservatore sta assumendo sempre più rilevanza nel calcio moderno: scoprire potenziali campioni prima degli altri e riconoscerne il talento è diventato un obiettivo primario per qualsiasi società. Per questo motivo, oggi più che mai, allo scout vengono richieste competenze e conoscenze specifiche e trasversali.

Scoutit propone un appuntamento gratuito per dare la possibilità agli appassionati di calcio di conoscere meglio la figura dell’osservatore e agli addetti ai lavori di approfondire i temi legati allo scouting. “Chi è l’osservatore calcistico? Dietro le quinte dello scouting” si terrà venerdì 22 novembre, dalle ore 17.30 alle 19, presso il centro La Sciorba: per partecipare, è sufficiente iscriversi a questa pagina.

I diversi argomenti saranno trattati da un panel di professionisti del settore. Saranno ospiti della serata Claudio Onofri, ex calciatore del Genoa ed ex allenatore e responsabile settore giovanile rossoblu, Marco Lanna, ex calciatore della Sampdoria, l’avvocato e agente FIFA Vincenzo Rispoli, ex procuratore fra gli altri di Bellucci, Chiesa, Pagliuca e Rubinho, il centrocampista del Busalla Federico Moretti, ex Albissola e Sampdoria, e l’agente Davide Stuto, CEO della B.S.M. Best Soccer Management.

In quest’occasione, Scoutit presenterà inoltre il suo corso e workshop per osservatori calcistici: un’opportunità per imparare sul campo questo mestiere, con la possibilità di entrare in contatto con agenti FIFA per lavorare al loro fianco. Per maggiori informazioni e dettagli, visitare il sito Scoutit.