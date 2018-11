A Genova la TIM Academy per la cultura dell’inclusione

Da oggi fino al 30 novembre TIM realizzerà presso la TIM Academy di Genova diverse iniziative rivolte ai dipendenti per diffondere la cultura dell’equità e dell’inclusione.

TIM inaugura oggi anche a Genova la quarta edizione della TIM Inclusion Week, che vedrà protagonisti i dipendenti in eventi “live” e online realizzati presso la TIM Academy di Via Manuzio.

Obiettivo: stimolare il dibattito sulla valorizzazione delle diversità insieme a rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, del mondo accademico, culturale e dello spettacolo.

Un fitto programma di appuntamenti realizzato sulla base delle idee e delle proposte delle persone che lavorano in TIM sulla spinta del loro bagaglio di passioni, network e conoscenze e che vedrà oggi un incontro con la Polizia Postale sui rischi del web ed un evento pomeridiano con la Professoressa Cinzia Alibrandi che proporrà una riflessione su come il modo di comunicare sia cambiato. Ancora, il 28 novembre il matematico Giovanni Filocamo con “Il ritorno di un genio” ed il 29 novembre la scrittrice Sara Rattaroprotagonista dell’incontro “Per essere straordinari non è necessario essere perfetti”.

Martedì 27, in coda ad un evento commemorativo di Ponte Morandi, partirà una partnership con l’associazione “Occupy Albaro” per una raccolta fondi a partire dalla donazione di oggetti di valore TIM.

Chiuderà la settimana venerdì 30 l’evento “ALOSpeak: la start up genovese che include”.

“TIM è la prima azienda italiana e prima TELCO al mondo nel Diversity & Inclusion Index 2018 di Thomson Reuters – ha dichiarato Riccardo Meloni, Responsabile Human Resources & Organizational Development di TIM- questo è il frutto di un lavoro costante negli anni e per noi motivo di grande orgoglio. Il tema della quarta edizione della Inclusion Week è l’inclusione come valore, perché c’è un nesso positivo tra organizzazione inclusiva e risultati. Vogliamo che l’inclusione sia sempre più parte del nostro DNA aziendale come leva di crescita per un’azienda senza barriere, in cui ciascuno sia libero di esprimere il massimo del proprio potenziale.”

La quarta edizione della TIM Inclusion Week, coinvolgerà oltre 50000 dipendenti in tutta Italia con 227 eventi “live” e online realizzati in 22 città e 55 sedi.