A Genova la mostra “Materia Viva”. A Palazzo Senarega le opere di otto giovani artisti genovesi in esposizione fino al 22 ottobre.

A Genova la mostra “Materia Viva”, i dettagli.

Inaugurata un’operazione allestitiva a cura delle studentesse dell’Accademia Ligustica di Belle Arti che si terrà negli spazi al piano terra di Palazzo Senarega fino al 22 ottobre 2022.

Arte, sostenibilità e sperimentazione le parole chiave del progetto che nelle intenzioni delle giovani curatrici ha l’obiettivo di rivelare come l’arte possa veicolare i temi dell’attualità grazie alla sperimentazione e alla creatività.

La mostra, a ingresso gratuito, esporrà le opere di otto giovani artisti provenienti dall’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova e dall’Accademia di Belle Arti di Carrara.

I lavori presentati sono accomunati dalla ricerca pratica di nuovi materiali ecologici ed ecosostenibili alla base di una forma d’arte non concepibile come mera esperienza utopica, ma come progettazione in grado di confrontarsi coerentemente con i problemi ambientali.

Le sculture, i dipinti e le fotografie presentate sono frutto di uno studio approfondito e di una lavorazione avviata dagli artisti in un campo quasi completamente inesplorato.

“Materia Viva” fino al 22 Ottobre 2022 a Palazzo Senarega (Piazza Senarega, 16123), al piano terra, con i seguenti orari d’apertura:

da Lunedì a Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00; Sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Ingresso gratuito.

La mostra è a cura di Sabrina Deiana e di Valentina Salvo. Saranno esposte le opere di Riccardo Bonetti, Michele Genta, Beatrice Marchese, Tommaso Rivella, Giacomo Saccomanno, Valentina Salvo, Jessica Sergi, Gabriele Teodosio