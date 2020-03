A Garlenda parte una raccolta solidale

Nata spontaneamente dalla proposta di alcune residenti sul gruppo Facebook “Sei di Garlenda se..”, questa iniziativa solidale ha come obiettivo l’aiuto di quelle famiglie che a causa dell’emergenza sanitaria, si trovino in difficoltà nell’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

Dopo l’adesione di tutte le attività commerciali di Garlenda e ottenuta la disponibilità di Don Mauro Marchiano che in Parrocchia si occuperà della distribuzione, da oggi diventa pienamente operativa la raccolta solidale che, dietro lo slogan “riempi il carrello di solidarietà per le famiglie di Garlenda”, punta a soddisfare le necessità primarie dei nuclei famigliari che ne avranno bisogno.

Per dare il proprio contributo, terminata la spesa sarà sufficiente lasciare nell’apposito cesto i prodotti che s’intendono donare, saranno poi i commercianti e Don Mauro a recapitare la spesa.

Questa è una delle tante iniziative che si stanno moltiplicando sul territorio Savonese, dai buoni spesa al blocco dei prezzi, dalle collette alimentari alle spese sospese.