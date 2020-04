“Domani sarò a Genova per testimoniare che l’Italia durante il lockdown è andata avanti comunque, sia pure entro sistemi di sicurezza molto radicali. Quello è stato l’esempio di come, in questo tempo così faticoso e nonostante le critiche, noi abbiamo deciso di fare”.

Lo ha annunciato oggi la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli (Pd) parlando del Ponte di Genova alla trasmissione televisiva ‘La vita in diretta’.

L’arrivo della ministra De Micheli nel cantiere del nuovo Ponte di Genova è previsto alle 10,30.

Genova non la ferma nessuno: oggi ultimo impalcato, domani Festa della Ricongiunzione

Per la Festa della Ricongiunzione, indicata da Bucci, oltre allo stesso sindaco e commissario per la ricostruzione, ci saranno anche il governatore Giovanni Toti, l’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono e l’amministratore delegato di Salini Impregilo Pietro Salini con i vertici del consorzio PerGenova.

Quando l’ultima campata del nuovo Ponte di Genova stanotte verrà incastrata tra le pile, completando di fatto l’intero tracciato in acciaio, la sirena del cantiere suonerà avvisando le navi in porto e in rada che la parte a est e la parte a ovest della città di Genova saranno finalmente riunite.

A quel punto anche le sirene delle navi “saluteranno” il nuovo viadotto autostradale sul Polcevera.