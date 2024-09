Irish Music Festival 2024 la rassegna che si terrà a Santa Margherita Ligure venerdì 13 e sabato 14 settembre

L’8a edizione è in programma venerdì 13 e sabato 14 settembre, mi n viaggio fra le sonorità irlandesi grazie all’Associazione Culturale Corelli Musica di Savona e al Birkin Tree.

La più importante band italiana di Irish music, con il supporto del Comune. Ogni anno con ospiti internazionali.

Venerdì 13 ore 21.15: Northern Breeze, con Tola Custy, Michel Balatti e Tom Stearn – Irish music in Piazza Caprera.

Sabato 14, in piazza Caprera, sempre alle 21:15: Derek Hickey ( vincitore del prestigioso riconoscimento ”Musician of the Year 2024”), Tola Custy & Birkin Tree in Music & song from Ireland, sempre in Piazza Caprera.

Antiche e struggenti ballate, ritmi travolgenti e l’incomparabile energia del grande repertorio strumentale dell’Isola Verde, il tutto affrontato con sensibilità contemporanea. La Musica tradizionale irlandese e scozzese fu fonte di ispirazione per Beethoven, che dedicò al riarrangiamento e alla rielaborazione di questo repertorio diverse raccolte di composizioni che gusteremo nello stile Northern Breeze.

L’ingresso per il pubblico è libero.