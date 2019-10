A Cornigliano al Bic è nato Gustibus

Un ristorante? No, semplicemente tutto ciò che riguarda la cucina!

A Genova, in via Greto di Cornigliano, nei locali dell’incubatore d’Impresa BIC, è stato inaugurato, grazie a Villa Perla Service, il laboratorio “Gustibus”.

E’ bene comunque prima di parlare di Gustibus conoscere brevemente la storia e gli obiettivi di Villa Perla Service.

Si tratta di una Cooperativa Sociale nata nel 1994, che come Mission ha l’inserimento sociale di soggetti svantaggiati e di chi, per diverse ragioni, è stato escluso dal mondo del lavoro. Opera tra Liguria e basso Piemonte e ha profonde radici sui territori in cui è nata e cresciuta, collaborando con tutti i principali enti di inserimento lavorativo sul territorio, a favore dei soggetti più deboli, aiutandoli nello sviluppo di capacità indispensabili per intessere una solida relazione con il mondo del lavoro.

Ha creato e sviluppato modelli lungimiranti di implementazione dell’impresa sociale e esportato modelli di “business sociale” in Inghilterra, Germania Finlandia ed Albania.

E proprio da Villa Perla Service è nato il Laboratorio “Gustibus”.

Il Laboratorio è… tutto! E vuole essere un luogo di esperienze multisensoriali e relazioni sociali che ruotano attorno al cibo.

Perché il gusto, oltre ad essere una dimensione personale, è un fatto sociale estremamente ricco e corrispondente ad una forma di rappresentazione collettiva.

ll Laboratorio si presenta con ampi spazi luminosi, moderni, con attrezzature dí ultima generazione, perfettamente a norma.

Lo spazio è facilmente modulabile e concepito per assicurare la massima versatilità, per un totale di 110 mq di cucina da poter utilizzare e gestire secondo le differenti esigenze personali.

“Il nostro Laboratorio – spiegano i responsabili di Villa Perla Service – può ospitare sino a 18 partecipanti, mentre la sala di ristorazione può contenere sino 100 persone. All’interno della struttura sono presenti spogliatoi con stipetti dove poter riporre gli oggetti personali prima dell’inizio dei corsi.

Inoltre, siamo facilmente raggiungibili con mezzi pubblici e con auto private, ed il parcheggio coperto sarà a disposizione dei partecipanti ai corsi o agli eventi serali”.

“Gustibus” propone corsi di cucina, eventi di presentazione e degustazione di prodotti, presentazione di libri e monografie e presentazione di nuovi macchinari e attrezzature.

I Corsi includeranno Lezioni teoriche e pratiche, Grembiule personalizzato, Cappello da chef, Esercitazioni in laboratorio, Materie prime selezionate, Dispense del corso, Utilizzo e sperimentazione delle attrezzature del Laboratorio.

Ed ancora Corsi di cucina amatoriali e professionali, si riconosceranno i “sapori del benessere”, si diventerà “Espolratori del gusto” con ricette tramandate di generazione in generazione.

Si potrà diventare “MasterClass di cucina contemporanea”, oppure “Barman”.

Ed ancora corsi di “Cioccolateria”, di “pasticceria”, di “gelateria artigianale” o “esperti degustazione birra”.

Inoltre ci sarà possibilità di collaborare con lo staff per creare ed organizzare un proprio evento, ad esempio un compleanno o una festa di laurea.

Il cliente sarà seguito passo a passo dal team per realizzare l’evento all’interno degli spazi di “Gustibus”.

Insomma, sarà come divertirsi… cucinando, un modo piacevole ad esempio per i bambini di vivere una festa diversa e stimolante.

E nelle intenzioni dei responsabili di “Gustibus” non manca di certo l’organizzazione di pranzi e cene di lavoro.

Insomma, si parte. Buon viaggio e buon lavoro Amici di Villa Perla e di Gustibus!

Franco Ricciardi