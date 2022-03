A Compagna propone un appuntamento dedicato a De André. L’evento avrà luogo il 5 aprile ore 17 nell’Aula San Salvatore P.za Sarzano

A Compagna propone un appuntamento dedicato a De André nell’ambito delle conferenze I Martedì de A Compagna, che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni.

Promuove il XXII appuntamento del ciclo 2021-2022:

Laura Monferdini: «Parola di Faber. I concerti genovesi di Fabrizio De André».

NOTA. Per accedere alla sala della conferenza occorre osservare le disposizioni governative per la lotta al Covid. I posti a disposizione sono 160, numero che non può essere superato.

Non occorre prenotare.

Un viaggio nel tempo attraverso le parole di Fabrizio De André, quelle che il cantautore genovese ci ha regalato nei 23 lunghi anni della sua carriera in quasi 400 concerti, discorsi pronunciati durante i 7 tour che hanno segnato la storia della musica italiana, tra i quali quelli degli imperdibili appuntamenti genovesi.

Dalla primavera del 75 fino all’estate del ’98, De André ha incantato il suo pubblico accompagnando alla sua musica, parole indimenticabili che hanno lasciato emozioni incancellabili.

L’incontro di oggi è il racconto di quelle tappe storiche del cantautore nella sua città, un confronto con il suo pubblico, un ritorno a casa.

La relatrice, Laura Monferdini, è una collezionista tra le più apprezzate in Italia di dischi e memorabilia della canzone d’autore, in particolare della cosiddetta “scuola genovese dei cantautori”.

Dal febbraio del 2012 è responsabile Contenuti Museali di viadelcampo29rosso in Via del Campo a Genova nel cuore della “città vecchia”, nell’antica strada cantata da Fabrizio De André in una delle sue canzoni più conosciute ed amate.

La conferenza si tiene nell’Aula San Salvatore della Scuola Politecnica dell’Università di Genova in Sarzano (350 posti a sedere).

Si tratta della chiesa sconsacrata che è sulla piazza ed è raggiungibile, oltre che con la metropolitana, da piazza Carignano percorrendo il ponte di Carignano (via Ravasco) oppure lungo la direttrice piazza Dante, Porta Soprana, via Ravecca, Sarzano.