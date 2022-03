Loano, risultati finali della Vibram Maremontana. 06h36’26” è il tempo con cui Montani si aggiudica il podio. 1a delle donne è Julia Kessler.

Loano, risultati finali della Vibram Maremontana. Vincono la K45 Danilo Lantermino e Agnese Valz Gen. La vittoria della K25 va a Roberto Delorenzi e Fabiola Conti.

Grande successo di atleti e di pubblico per l’undicesima edizione della

Vibram Maremontana Trail – Memorial Cencin De Francesco che si è svolta a Loano il

25-26 e 27 marzo coinvolgendo 12 brand internazionali presenti con i loro stand e

prodotti innovativi, e ben 20 organizzatori di manifestazioni di trail running provenienti da

tutta Italia per pubblicizzare le loro gare.

Il programma fittissimo comprendeva: venerdì

25, la presentazione del Vibram Maremontana Running Park e la prima edizione del

Outdoor Film Festival by Vibram; sabato 26, i viaggi alla scoperta del Running Park a

cura del CAI e del Team Vibram, oltre alla presentazione del progetto di prevenzione

medica a cura di Heart&Brain; domenica 27, le gare di corsa su tre distanze, 60, 45 e 25

Km, con oltre 700 runner italiani e stranieri, in rappresentanza di 9 nazionalità.

La vittoria della 60 Km è andata a Riccardo Montani dello Sport Project VCO –

Salomon Italia, che ha tagliato il traguardo in 06:36:26.

Il secondo e terzo gradino del podio sono andati rispettivamente a Luca Carrara di Altitude Race – Salomon (07:07:55) e Manuel Bonardi dell’ASD Atletica Pidaggia 1528 (07:09:51); quarto posto per Carlo Bonnet di Sport Project VCO (07:09:51) e quinto per l’argentino Pablo Angel Nicolas Barnes della Barnes Trail and Road ASD – Salomon Tornado Leki (07:11:33).

Prima tra le donne con il tempo di 07:36:39 è Julia Kessler di Sportclub Merano –

Physionetics/Sportler davanti a Virginia Oliveri della Barnes Trail and Road ASD – Team

Salomon (08:55:41), Chiara Vitale dell’Atletica Reggio ASD (09:34:36), Marina Plavan

dell’Atletica Valpellice – TRM (09:59:14) e Raffaella Canino (10:02:35).

Barnes e Oliveri hanno anche organizzato e gestito il Kids Trail di 2,4 km che sabato 26

ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di giovani atleti fra gli 8 e i 13 anni.

Si aggiudicano il podio maschile della 45 Km Danilo Lantermino dell’ASD Podistica

Valle Varaita con 04:45:11, il francese Sébastien Camus del Team Garmin (04:46:01) e

Francesco Mangano dell’ASD Monti Rossi Nicolosi – Team Salomon (05:01:46).

Seguono il francese Nicolas Gourdon di So Trail Annecy – Team New Balance (05:12:13)

e Simone Ferrari del G.S. Orobie (05:14:30).

La classifica femminile della 45 Km vede sul primo gradino del podio Agnese Valz

Gen di La Vetta Running con 05:23:17, seguita da Laura Barale dell’Ultra Taaaaac

Team (05:34:46), e Enrica Dematteis dell’ASD Podistica Valle Varaita (05:57:00).

Quarto posto per Simona Demaria della Podistica Valle Grana (06:02:09) e quinto per

Luisa Dematteis della ASD Podistica Valle Varaita (06:19:30).

Primo uomo della 25 Km è lo svizzero Roberto Delorenzi del Team Vibram con

01:58:41, seguito dal collega di team, il francese Vincent Loustau (02:07:16), Gabriele

Pace di Delta Spedizioni – Dynafit (02:08:12), Massimo Farcoz di U.S. Malonno – Cimalp

(02:12:46) e Gabriele Gaggero di G.S.A. Cometa – Dynafit (02:13:37).

Tra le donne porta a casa la vittoria della distanza più breve Fabiola Conti della

Runaway Milano ASD – Team Salomon (02:19:35), seguita da Martina Chialvo della

ASD Podistica Valle Varaita (02:32:34, Natalia Mastrota del Team vibram (02:42:06),

Sara Lagomarsino dell’Atletica Levante (02:43:17) e Marinescu Mihaela Georgiana

dell’ASD Maurina Olio Carli (02:44:00).

Grande partecipazione anche alla camminata non competitiva di 8 Km a cui hanno

preso parte oltre 100 appassionati di fit e nordic walking.

Vibram Maremontana 2022 ha sposato il progetto dell’associazione Find The Cure per il

campo medico in Tanzania, oltre a sostenere la Croce Rossa Italiana; nella giornata di

sabato è stata consegnata dalla famiglia De Francesco un’importante donazione per

l’acquisto di un sistema automatico per compressione toracica all’associazione Heart

& Brain Run, che nel corso dell’evento ha gestito un progetto di prevenzione medica.

Vibram Maremontana aderisce inoltre al Corto Circuito Solidale organizzato da I Run

for Find The Cure a cui verranno destinati parte degli introiti derivanti dalle iscrizioni.

Per maggiori informazioni e tutti gli aggiornamenti www.maremontana.it e pagina

Facebook e Instagram A.S.D. MAREMONTANA L’associazione sportiva dilettantistica Maremontana affiliata alla UISP, nasce il 27 ottobre 2014 con l’intento di promuovere e sviluppare attività sportive nel territorio, quali Fit Walking, Nordic Walking, Trail Running, Vertikal e Arrampicata. L’associazione è partner del progetto Loano Outdoor.

VIBRAM

Vibram è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni per le attività outdoor, tempo libero, lavoro, moda, ortopedia e riparazione. Da oltre 80 anni l’ottagono giallo che identifica Vibram® in tutto il mondo è sinonimo di qualità, performance, sicurezza ed innovazione nell’industria calzaturiera.

Con sede internazionale in Italia ad Albizzate (Varese), Vibram produce oltre 40 milioni di suole all’anno, dedica più di un milione di km ai test, è presente in 120 paesi ed ha sedi di produzione, ricerca e rappresentanza negli USA, in Cina, in Giappone, in Brasile e in Italia. www.vibram.com