A Chiavari pronto a partire il servizio di piedibus

Parte, in via sperimentale, mercoledì 23 settembre il servizio di piedibus organizzato dal Comune di Chiavari per le scuole primarie del comprensivo I e II.

È necessario iscriversi contattando il numero 3316850171 e indicando nominativo dell’alunno e istituto di destinazione.

«Un modo sicuro, ecologico e divertente per raggiungere la scuola in compagnia, senza inquinare e senza contribuire ad aumentare il traffico nelle strade, ma anche per fornire un’alternativa alle famiglie che abitano in centro, vicino ai plessi scolastici. Il piedibus, in questo momento di emergenza sanitaria, non solo apporta benefici ai bimbi e all’ambiente, ma evita gli assembramenti dei genitori fuori le scuole. Il personale impiegato fa parte della cooperativa “Il Sentiero di Arianna”, che già collabora con il Comune per il servizio di trasporto scolastico e per la parte educativa – spiega l’assessore all’istruzione Fiammetta Maggio – Invitiamo, quindi, i genitori che lo desiderano ad aderire al progetto, totalmente gratuito, attraverso l’iscrizione dei propri figli».