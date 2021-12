A Chiavari “Motus Laevus” con l’associazione Corelli Musica, domenica 12 alle 21, Percorsi sonori sulle sponde del mediterrano

A Chiavari “Motus Laevus” con l’associazione Corelli Musica, con Tina Omerzo (voce, pianoforte e tastiere), Edmondo Romano (sax soprano, clarinetto, whistle, chalumeau e fluier) e Luca Falomi (chitarra acustica, classica, 12 corde e baritono).

I musicisti eseguiranno dieci brani, in uno spettacolo unico, in cui coesisteranno in mondo naturale suoni e linguaggi musicali di strumenti antichi e moderni, acustici ed elettrici, brani originali e tradizionali in un melting pot dove la musica world si avvicina al jazz contemporaneo.

Canti sloveni e cultura europea si fondono con danze nordafricane e orientali, composizioni dell’est vengono miscelate a scale mediorientali greco-turche.

In questo “Motus” tutto si evolve e si trasforma ad ogni esecuzione del gruppo: melodia ed improvvisazione trovano il loro spazio all’interno di composizioni che si distanziano dai cliché e sintetizzano nuovi vocaboli sonori e mondi musicali.