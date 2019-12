A Certosa acceso l’albero di Natale in ricordo delle 43 vittime del ponte

Anche a Certosa è stato acceso l’albero di Natale. L’albero posizionato sul piazzale Emiliano Guerra, è dedicato alle 43 vittime del ponte Morandi.

L’abete è stato donato da un privato in collaborazione con il Comune di Ruffrè Mendola, in provincia di Trento in collaborazione con i vigili del fuoco di Ruffrè Mendola.

La cerimonia d’accensione delle luci si è svolta domenica alla presenza di alcuni dei familiari delle vittime ed il presidente della Liguria Giovanni Toti.

L’albero è decorato con 43 palline natalizie di colore bianco per ricordare le 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018.

“E’ un ricordo delicato, sentito e sincero e solo la giustizia ci darà il senso che in questo Stato forse qualcosa potrebbe cambiare, darebbe un senso alla loro morte che al momento un senso non ce l’ha”. A dirlo è stata Egle Possetti, presidente del comitato ricordo vittime ponte Morandi che, in quel tragico giorno, ha perso la sorella, il cognato e i due nipoti.

“Un abete speciale perché illuminato da 43 palline bianche. 43 come le vite che il ponte si è portato via. Siamo qui per ricordarle una per una, siamo una comunità, una grande famiglia che non dimentica, ma che ha dimostrato di sapersi rialzare tenendosi per mano, in quei giorni e anche oggi”. A dirlo il presidente Giovanni Toti.