Inter-Genoa, tifosi pronti ad invadere il Meazza

Club e pullman in strada per la trasferta di Milano. Il Grifone non sarà solo. Con Inter-Genoa si chiude un anno complicato, anche se è rimasto in pugno il jolly della tredicesima stagione consecutiva nella massima serie. Un bene da difendere con tutte le forze mettibili in campo. Il club nerazzurro ha attivato le modalità di prevendita per il settore ospiti, acquistabili pure dai non titolari di Dna Genoa, e reperibili al costo base di 20 euro nei punti Vivaticket e on-line. L’ingresso ospiti è previsto dall’entrata del parcheggio dedicato in via Federico Tesio (non sarà in funzione l’ingresso 10 utilizzato in passato). Le operazioni di pre-filtraggio verranno effettuate all’interno dello stesso parcheggio, in prossimità dell’ingresso 10. Il successivo passaggio ai tornelli sarà gestito in alternanza con il resto del pubblico attraverso l’apertura di appositi cancelli nel nuovo percorso realizzato.