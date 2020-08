A Ceriale tutto pronto per la rassegna Libri di Liguria

Al via la 39° edizione della Rassegna dei Libri di Liguria, in programma nelle serate del 21, 22 e 23 agosto, organizzata dall’associazione Amici di Peagna con il patrocinio del Comune di Ceriale.

Per le disposizioni anti-Covid la location dei consueti incontri con gli autori sarà il teatro Carlo Vacca di Peagna. Gli incontri saranno come sempre tutti gratuiti, ma con un numero limitato di posti, e per partecipare sarà necessario prenotarsi telefonicamente al numero 3312257075.

Non ci sarà la tradizionale esposizione dei libri di recente pubblicazione, che come di consueto avveniva nella suggestiva Casa Girardenghi.

L’inaugurazione è prevista per le ore 21.00 di venerdì 21 agosto. Seguirà, nella serata, il primo incontro di approfondimento e divulgazione culturale dal titolo: Il tesoro delle mappe. Viaggio nella cartografia storica di Giovanni Pazzano: un suggestivo percorso nella toponomastica locale tra storia, cultura e tradizioni del territorio, accompagnati dall’abilità artistica e dal rigore cartografico di Pazzano, con i suggestivi contributi fotografici e multimediali di Roberto Alfredo Oliva. Nel corso della serata, condotta da Nicola Panizza, sarà presentata la mappa storica di Ceriale, di recente ultimazione e pubblicazione.

L’incontro successivo vedrà invece come protagonista della serata lo sport: è infatti in programma per sabato 22 agosto, sempre alle ore 21.00, la serata a più voci intitolata Emozioni in movimento. Il nostro attore è lo sport, incontro con gli sportivi locali emergenti Carlo Cangiano e Ivan Cappelli, con l’allenatore di Ceriale Progetto Calcio Andrea Biolzi e con il presidente della Federazione Ligure Triathlon Marco Ivaldo, sapientemente e vivacemente diretti da Stefano Mentil.

L’ultimo appuntamento del ciclo si terrà domenica 23 agosto, sempre alle ore 21.00, e avrà per tema Uomini e pietre. La Pietra di Finale tra storia e architettura. A condurre la serata Graziella Frasca Gallo, che presenterà e dialogherà con Giovanni Murialdo, Roberto Cabella e Daniele Arobba, autori e curatori del recente e prezioso volume dedicato alla Pietra di Finale. Una risorsa naturale e storica del ponente ligure (Finale Ligure, Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Finalese, 2019). In tale occasione verrà anche premiato, con un’opera del ceramista Tommaso Ilardi, il libro ligure dell’anno.

“Una edizione particolare, segnata dal Covid, ma che dimostra la forte volontà della nostra associazione di non rinunciare ad un appuntamento culturale storico e importante” afferma il presidente di Amici di Peagna Giuliano Michelini.

“Nonostante i cambiamenti e le restrizioni sarà una rassegna di massima qualità, con incontri da non perdere… E per il quarantennale della manifestazione, sperando che l’emergenza sanitaria sia superata, prepareremo qualcosa di speciale” conclude.

“Il tradizionale appuntamento culturale con la rassegna “Libri di Liguria” non poteva certo mancare nella nostra estate e ringrazio l’associazione Amici di Peagna per lo sforzo organizzativo” sottolinea il sindaco Luigi Romano.

“L’amministrazione comunale, così come nell’ambito degli altri eventi di questa difficile estate 2020, ha garantito il massimo impegno possibile per realizzare la manifestazione a Peagna e siamo felici di poter offrire un’altra iniziativa di assoluto livello”.

“E’ vero, sarà una edizione particolare, ma non per questo meno densa di contenuti e spunti di riflessione, augurandoci di poterci rifare al meglio con il quarantennale della rassegna, che merita un pieno rilancio nel panorama culturale ligure e non solo…” conclude il sindaco cerialese.

L’associazione Amici di Peagna ringrazia il Comune di Ceriale, la Fondazione Carisa De Mari e il Circolo degli Artisti di Albissola Marina. Maggiori dettagli si possono trovare nel sito Internet dell’Associazione, all’indirizzo www.libridiliguria.it, e sulla relativa pagina Facebook, “Amici di Peagna – Libri di Liguria”. http://www.libridiliguria.it/rassegna-libri-di-liguria/