A Moneglia Not(t)e d’autore con Mimmo Locasciulli

Terza edizione della rassegna musicale Not(t)e d’ autore a Moneglia. Venerdì 21 agosto ore 21.15 ospite il cantautore Mimmo Locasciulli.

“Mimmo Locasciulli è un cantautore a tutto tondo nel panorama italiano, quel tipo di cantautore che tiene in alto la poesia della scrittura e della musica come raramente, al tempo nostro, è ancora possibile apprezzare.

Uno di quegli autori sempre più rari che usano la tastiera del pianoforte come pagine del libro da leggere e da scrivere, e usano la penna come la tastiera che con la poesia arriva ovunque.

Non c’è composizione di Locasciulli nella quale la scrittura e la voce e il suono non si facciano tutt’uno per comunicare quella parola da troppi, e troppo, abusata e vilipesa, e che invece è la chiave di volta dello scrivere e del cantare.

Locasciulli propone il suo mondo, dalle radici di quella poesia che pur quando si è allontanato per studiare (è un importante medico) lo hanno sempre richiamato, alla maturità di chi, per professione, medico appunto, e per ispirazione, musicista, ha trovato, come lui ama dire, la fatidica, magica gambetta che unisce la divaricazione di due mondi, quella che lui chiama la Y della vita”.

“Sarà a Moneglia nell’ambito della terza “not(t)e d’autore a Moneglia”, una rassegna che nelle precedenti due edizioni ha avuto protagonisti Vittorio Descalzi e Gian Piero Alloisio, e sarà affiancato da Alberto Bazzurro, critico musicale e da Mario Dentone, scrittore”.