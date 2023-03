A Ceriale nuova asta pubblica per immobile comunale con posti auto. Base per le offerte scesa del 10%, scadenza il 27 marzo.

A Ceriale nuova asta pubblica, i dettagli.

E’ stato pubblicato il nuovo avviso pubblico da parte dell’amministrazione di Ceriale per l’alienazione di un immobile di proprietà comunale con 14 posti auto, situato in via alla Stazione.

Dopo un primo bando senza esito, ora si prevede un ribasso fino al 10% del valore stimato: dalla cifra iniziale di 216.000 euro, la procedura avviata prevede un prezzo a base d’asta 194.400 euro al netto degli oneri fiscali.

Il valore dell’unità immobiliare è stato certificato anche da una perizia redatta dall’Agenzia delle Entrate: la superficie complessiva in alienazione ammonta a 460 metri quadri.

L’immobile si trova in una zona strategica del territorio di Ceriale, lungo l’area costiera a soli 100 metri dal litorale, tra la via Aurelia, via Indipendenza e lungomare Diaz, dunque nel cuore pulsante della località turistica del ponente savonese.

Il bene immobiliare è situato al piano seminterrato di una costruzione adibita ad autorimessa, posizionato sotto al piazzale della stazione ferroviaria, nell’ambito di una struttura già destinata a parcheggio pubblico.

L’immobile in alienazione è composto da posti auto scoperti e relative aree di manovra, che si possono trasformare, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, in singoli box indipendenti.

La procedura di vendita e l’iter varato dall’amministrazione cerialese e dai suoi uffici si inserisce nell’ambito del piano gestionale e di valorizzazione dell’intero patrimonio comunale, secondo una delibera approvata nel 2019.

La nuova scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12.00 del 27 marzo 2023.

Il presente bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Ceriale, dove sono visionabili e possono essere scaricati tutti i documenti e i dettagli dell’avviso sull’alienazione immobiliare:

https://www.comune.ceriale.sv.it/servizi/bandi/bandi_fase01.aspx