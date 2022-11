A cerchiata, Tribunale di Genova imbrattato con vernice rossa e scritte anarchiche

Vernice rossa sul muro d’ingresso e sulle scale esterne del Tribunale di Genova. Si e’ presentato cosi’ stamane il Palazzo di giustizia, imbrattato questa notte con lanci di vernice rossa e scritte anarchiche.

Sul caso indagano gli investigatori della Digos.

La scritta e’ firmata con la A cerchiata, simbolo anarchico e recita: “Contro Stato e capitale azione diretta”.

E’ la seconda volta nel giro di pochi giorni che gli anarchici manifestano in solidarietà di Alfredo Cospito, che si trova nel carcere di Sassari per l’attentato al manager di Ansaldo nucleare Roberto Adinolfi (7 maggio 2012, 10 anni e 8 mesi) e per il processo nato dall’indagine ‘Scripta manent’ (20 anni) per associazione sovversiva con finalità di terrorismo per vari attentati avvenuti tra il 2003 e il 2016.

Il militante del FAI-FRI si trova dal maggio di quest’anno al regime del 41bis.