“Festival dell’Eccellenza al Femminile”, “Eros” al Teatro Modena a favore dell’Ucraina il 14 novembre

Torna al Festival dell’Eccellenza al Femminile Elli Papakostantinou con ODC Ensamble questa volta con un’opera di Teatro e Musica preparata con un gruppo musicale ucraino durante l’offensiva della Russia in Ucraina.

All’inizio di novembre 2021 ODC Ensemble e la regista e librettista di fama internazionale Elli Papakonstantinou hanno iniziato a collaborare con Nova Opera, un gruppo di giovani artisti ucraini che esplorano nuovi modi di sviluppare il teatro musicale. Un ampio team di artisti greci ha lavorato insieme agli interpreti ucraini per la creazione di “EROS, in mezzo alla vita c’è la morte”, una nuova produzione operistica basata sul Simposio di Platone.

Il progetto musicale è stato composto da Serhii Vlika di Nova Opera e da Katerina Fotinaki, cantante e polistrumentista pluripremiata.

Il lavoro della Fotinaki sulla musica tradizionale greca è ampiamente diffuso in Europa. Il lavoro di composizione di Serhii Vilka (Nova Opera) utilizza metodi compositivi algoritmici ed è eseguito dagli esclusivi musicisti di Nova Opera. Il progetto inoltre, è concepito in un’installazione visiva che coinvolge immagini forti dal mondo delle piante e dei vegetali, della morte e della guerra attraverso telecamere dal vivo sul cibo e corpo umano e testimonianze dalla zona di guerra in un’immersiva “meta-cena”.

Lo spettacolo dà spazio a testimonianze personali documentate dal team ucraino, in seguito ai primi momenti dell’invasione, mentre a livello narrativo un uomo visita i filosofi e i poeti morti del “Simposio” nella speranza di ritrovare la speranza perduta nell’umanità. Possono, nel peggiore dei tempi, l’arte e le testimonianze personali ricostruire la fede nell’umanità?

Le repliche saranno due il 14 e 15 novembre al Teatro Modena di Sampierdarena.

Nella serata del 14 ci sarà una raccolta di fondi in favore della popolazione ucraina provata dalla guerra.

Una occasione di piu per essere presenti!

La nostra Agenzia è “Media parner” del festival.

LA SCHEDA DI “EROS”

testo e regia Elli Papakonstantinou

librett: Louisa Arkoumanea, Elli Papakonstantinou

compositori Serhii Vilka, Katerina Fotinaki

scenografia Konstantinos Chaldaios

sound design Giorgos Karyotis

live visual: Yannis Papoutsis, Fanis Sakellariou

assistenti alla regia Katerina Kataki, Vivi Petsi

production management Korina Kotsiri, Ero Lefa, Ioanna Papakosta

cast e musicisti: Katerina Fotinaki, Anna Kirsh soprano, Ruslan Kirsh baritono, Andrii Koshman baritono, Zhanna Marchinska violoncello, Andrey Nadolskyi percussioni, Serhii Vilka tastiera, flauto

La canzone “Eros” è scritta Nalyssa Green

Una coproduzione ODC Ensemble; Nova Opera, sostenuta dal Ministero della Cultura Greco, The House of Europe, Neon organization for culture and development & The Performing Arts Fund NL.

F.RIC.