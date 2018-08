A Casanova Lerrone “Arte in Campagna” collettiva per 32 artisti

SAVONA. 14 AGOS. E’ stata inaugurata, nell’antico frantoio di Marmoreo, la tradizionale collettiva estiva “Arte in Campagna” giunta alla settima edizione. Ad esporre nella suggestiva location sono 32 artisti: Sonia Angarano, Giuliano Arnaldi, Roberto Barbera, Ennio Bestoso, Lorenzo Bevegni, Carsten Borck, Monica Cecchin, Francesca Criscione, Roberto Crotti, Luca D’Andrea, Giovanni De Lorenzi, Eveliyn Garden, Francesca Gherardi, Lara Giurdanella, Giancarlo Ghisalberti, Emilio Grollero, Guro Haakensen, Roberto Lafornara (Lafoz), Susanna Lanati, Florkatia Libois, Rosa Mammola, Mauro Marchiano, Sabrina Marchiano, Paolo Marro, Constantin Neacsu, Letizia Nicolini, Roberto Oliva (Avilo), Marilisa Parodi, Giovanni Pazzano, Donatella Pecoraro, Volker Rohlfing, Alessandro Spampinato e Monica Vazio.

Ci sono anche spettacoli teatrali, le musiche, le letture sotto l’albero, lo yoga. Ad aprire la kermesse è stato lo spettacolo teatrale e di danza: “Incartati”, di e con, Filippo Bandiera e Riccardo Maffiotti. E’ poi intervenuto il noto artista Arnaldo Fontana nello spazio dedicato a “Pensieri sull’ Arte”.

Grande soddisfazione per la creatrice dell’ evento Enrica Cremonini, che anche quest’ anno è riuscita a portare a Marmoreo così tanti artisti italiani e stranieri impreziosendo questo borgo incantato dell’entroterra ligure nella valle degli ulivi.

“Grazie all’Associazione ETRA Marmoreo Comunità Creativa e al Comune di Casanova Lerrone- scrive nella presentazione Maddalena Canepa- l’antico frantoio anche quest’anno accoglie le opere di importanti artisti legati alla zona e non solo, accomunati dal desiderio di condivisione del proprio sentire artistico, che per alcuni scaturisce proprio dal transito in Marmoreo, dalle suggestioni che la vallata sprigiona, con quel sentore di sale che le deriva dalla sua vicinanza al mare. Si tratta di una iniziativa, volta non solo a trasmettere l’arte, ma anche a valorizzare il territorio, riscoprirlo, incentivare l’aggregazione e lo spirito di squadra, il ritrovamento di un’identità comune, il piacere di stare insieme, la comunità locale tutta, che anche grazie ad “Arte In Campagna” partecipa attivamente alla valorizzazione di Marmoreo”.

Questi gli altri appuntamenti. Giovedì 16 agosto (alle ore 18) ci sarà: “Cosa vuoi che ti legga?”, a cura del gruppo spontaneo #cosavuoichetilegga. Venerdì 17 agosto (sempre alle ore 18) “Shiatsu sotto l’albero”, pratica shiatsu con Monica Maggi allieva 3° percorso Accademia Italiana Shiatsu Do. A seguire viene proposto: “Lezioni di Yoga”, esercizi di respirazione e rilassamento a cura di Sankara Yoga. La collettiva proseguirà fino al 19 agosto. Nei giorni 13, 14 e 15 agosto la mostra rimane aperta solo su prenotazione: è perciò necessario per visitarla contattare i numeri 335/5412926 e 331/2131310.

CLAUDIO ALMANZI