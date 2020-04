A Carcare e Plodio una spesa per la ripresa

“Una spesa per la ripresa” un’iniziativa solidale a Carcare e Plodio.

Prende forma, a partire da Venerdì 10 Aprile 2020, nel territorio del Comune di Carcare una nuova iniziativa di solidarietà ai tempi del “coronavirus”.

A proporla alla comunità cittadina è un gruppo di associazioni locali stimolate dall’idea di una loro socia, Daniela Vignolo, dai prossimi giorni nei supermercati aderenti: Conad, Despar, Maxisconto, Ok market, sarà possibile fare una “spesa per la ripresa”.

Le associazioni coinvolte sono: Equipe 6595; 1621 Unione degli Studenti Calasanziani; il Mosaico di Carcare; VB Eventi ed AgiAmo, faranno emergere il lato più solidale della comunità cittadina carcarese attraverso una modalità veramente semplice. I negozi che parteciperanno all’iniziativa, saranno riconosciuti dal manifesto con un carrello che i clienti potranno trovare all’interno dell’attività. I clienti che andranno a fare la spesa potranno comprare qualcosa in più, fra i generi alimentari e i prodotti di prima necessità, con la consapevolezza che li doneranno a fin di bene ad altri concittadini, una volta pagati alla cassa, potranno lasciarli nell’apposito carrello di raccolta, a fine giornata i volontari delle associazioni raccoglieranno i prodotti donati e suddividendoli in pacchi li assegneranno ai cittadini più bisognosi attraverso la collaborazione metodologica dei Servizi Sociali del Comune di Carcare e Plodio che, hanno patrocinato moralmente l’intera iniziativa. Un gesto di solidarietà concreta per chi in questo periodo è in difficoltà.