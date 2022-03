A Camogli in scena “Aspettando San Patrizio” al Teatro Sociale. Aperitivo in musica il 12 marzo alle 19:30 con i Birkin Tree & Tom Stearn.

A Camogli in scena “Aspettando San Patrizio” sabato.

Il talentuoso cantante scozzese Tom Stearn con la più importante band italiana di Irish Music per un concerto di grande energia e suggestione dove si raccontano i colori e le atmosfere tipiche d’Irlanda e di Scozia.

E l’aperitivo è servito nei palchi.

Un sabato sera 12 marzo speciale quello in arrivo al Teatro Sociale di Camogli.

Nell’evento che segna il ritorno del format dell’Aperitivo in musica all’apprezzato orario delle 19:30 con gli aperitivi serviti nei palchi, saranno in scena i Birkin Tree & Tom Stearn,

per un concerto dal titolo “Aspettando San Patrizio – Song and Music from Ireland & Scotland”, organizzato in collaborazione con il Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso.

Il riferimento implicito nel titolo, ovviamente, è alla festa di San Patrizio del 17 marzo, in onore del patrono dell’Irlanda.

Birkin Tree & Tom Stearn proporranno a Camogli un itinerario dove si potranno ascoltare antiche e struggenti ballate e anche godere del ritmo e dell’energia del grande repertorio strumentale di queste terre nordiche.

Il sestetto sarà così composto:

Tom Stearn voce, chitarra e banjo, Laura Torterolo voce e chitarra, Fabio Rinaudo uilleann pipes e whistles, Michel Balatti flauto traverso irlandese, Joan Gatti violino e Claudio De Angeli chitarra e bouzouki.

Tom Stearn

Cantante e chitarrista scozzese, diplomato in chitarra classica al conservatorio di Glasgow,

ha iniziato la sua carriera nella vivace scena musicale della sua città, in cui si incrociano forti radici culturali e nuove tendenze della musica internazionale.

Lì ha fatto parte di varie band legate alla musica scozzese con cui ha tenuto numerosi concerti nel Regno Unito, Italia ed Europa.

Ha partecipato a diversi lavori discografici ed incisioni per la BBC Radio, BBC Scotland e Rai 3.

I Birkin Tree

Rappresentano una delle più importanti realtà italiane nell’ambito della musica irlandese.

Quarant’anni di attività, migliaia di concerti in Italia, Irlanda ed Europa, centinaia di passaggi radiofonici in tutto il mondo, numerosissime collaborazioni con i più rinomati musicisti irlandesi, 5 dischi di successo e un’immensa passione per la musica irlandese.

Fondati nel 1982 da Fabio Rinaudo e Daniele Caronna, i Birkin Tree hanno studiato con passione e serietà il repertorio della musica tradizionale irlandese, soggiornando più volte sull’isola.

Sono l’unico gruppo italiano ad avere compiuto due tournée ufficiali in Irlanda (1997 e 1998), durante le quali hanno partecipato ai più importanti festival locali.

La band ha pubblicato 5 dischi:

Continental Reel (1996), A Cheap Present (1999), 3(three) (2003), Virginia (2010) e Five Seasons (2019) ed è presente in decine di compilation.

Ha ottenuto lusinghiere recensioni e importanti riconoscimenti dalla stampa specializzata europea e americana.

Tornando al Teatro

A partire dall’11 marzo il Teatro Sociale Camogli ripristina la fortunata iniziativa degli aperitivi serviti nei palchi con una maggiorazione di 5 € sul costo del biglietto.

Il decreto Covid dello scorso 7 gennaio permette infatti di tornare a consumare cibi e bevande all’interno di cinema e teatri a partire dal 10 marzo 2022.

In virtù di ciò, il Teatro Sociale Camogli ha potuto anticipare il ripristino dell’iniziativa degli “Aperitivi in musica” e degli “Aperitivi in cabaret”.

L’orario di tutti gli Aperitivi del mese di marzo torna dunque quello originario delle 19:30 (inizialmente previsto solo dopo il 31 marzo 2022).

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura, oltre all’Hotel Cenobio dei Dogi.

Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket.

Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro: su Facebook e su Instagram cercando @teatrosocialecamogli.

Teatro Sociale Camogli, Piazza Giacomo Matteotti 5