A Brin si rompe tubo dell’acqua: sottopasso allagato, disagi

Questa mattina alle 5.45, i vigili del fuoco della sede centrale, sono intervenuti a Brin per la rottura di un tubo ed una grossa perdita d’acqua in strada che ha causato l’allagamento del sottopasso. Le operazioni hanno riguardato la messa in sicurezza dell’area in attesa degli organi competenti.

Ci sono stati diversi diversi disagi per i residenti soprattutto per quelli che dovevano raggiungere la metropolitana con il sottopasso che è rimasto allagato.

Sul posto è giunta anche la polizia municipale che ha delimitato la zona e i tecnici dell’iren pe ala riparazione della tubatura.