A Borgio Verezzi continua il Festival Teatrale. Domani, martedì 17 agosto, alle 21:30 debutta lo spettacolo “Belle époque e polvere da sparo”.

A Borgio Verezzi continua il Festival Teatrale numero 55

È iniziata l’ultima settimana di spettacoli per il 55° Festival teatrale di Borgio Verezzi.

Si comincia martedì 17 agosto, alle ore 21.30, con la prima nazionale di “Belle époque e polvere da sparo”.

Lo spettacolo, diretto da Paolo Coletta, vedrà in scena Margherita Di Rauso e Lello Giulivo, accompagnati dal vivo dal Jazz Trio, con Mariano Bellopede al piano e alla direzione musicale, Giuseppe Russo ai fiati e Fabrizio Aiello alle percussioni.

La vicenda si svolge in una Napoli eccentrica, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale.

Lì si aggira Susette Bon Bon (Margherita Di Rauso), una sciantosa tutta lustrini e paillettes.

A farle visita è un detective (Lello Giulivo) sulle tracce di Gaetano Capraja, un impresario napoletano accusato di debiti e altri delitti.

In realtà, la soubrette altro non è che Capraja, così agghindato per sfuggire all’arresto.

Sullo sfondo di una belle époque partenopea si srotola così una serie di peripezie, scambi di identità e malintesi..

Questi sfociano immancabilmente nella rivelazione finale.

Prima dell’inizio dello spettacolo il presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi consegnerà a “Nota stonata” il premio intitolato alla Camera.

Ogni anno, il riconoscimento viene assegnato alla produzione di maggior successo del festival precedente.

L’edizione del Festival si concluderà poi nel fine settimana con le tre date di “Tre uomini e una culla”.

E’ lo spettacolo con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta, Attilio Fontana, Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Malvina Ruggiano.

Sarà in scena il 20, 21 e 22 agosto.

L’organizzazione ricorda che, dal 6 agosto, anche per accedere agli spettacoli del Festival sarà necessario esibire il green pass.

In questa prima fase, vengono considerate valide per l’ingresso:

certificazioni verdi Covid-19, comprovanti l’inoculazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 nei precedenti 6 mesi, sia in formato digitale che in formato cartaceo;

effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 nelle 48 ore precedenti l’ingresso in sala.

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta:

ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (sotto i 12 anni);

ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica da presentare all’ingresso.

Per chi fosse sprovvisto di una delle precedenti certificazioni >>

Il Comune di Borgio Verezzi mette a disposizione un servizio di tampone rapido nella zona antistante il botteghino a Verezzi.

Il costo è di 10 euro a tampone.

La certificazione cartacea o digitale deve essere mostrata all’ingresso in sala, unitamente al biglietto di ingresso e a un documento di identità.

Per informazioni e biglietti:

gli spettatori possono visitare il sito del Festival www.festivalverezzi.it

rivolgersi alla biglietteria di viale Colombo 47, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30

chiamando lo 019.610167

inviando una mail a biglietteria@comuneborgioverezzi.it

Gli organizzatori ricordano poi che anche per quest’anno sarà necessario rispettare alcune regole di comportamento.

Questo per far sì che gli eventi si svolgano in sicurezza.

Indicazioni:

in coda in via Roma, gli spettatori dovranno mantenere la distanza di sicurezza di un metro.

Considerando i tempi dell’operazione, è consigliabile arrivare 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

La mascherina dovrà essere indossata fino a che non inizierà lo spettacolo.

Poi indossata nuovamente all’uscita qualora non fosse garantito il metro di distanza.

Al termine dello spettacolo, gli spettatori verranno fatti uscire a scaglioni da uscite prestabilite e indicate dal personale di sala.

Nelle serate di spettacolo è attivo il servizio di bus navetta al costo di un euro.

Tratta con partenza dal piazzale del Teatro Gassman (quattro corse con orario 19.15 – 19.45 – 20.10 – 20.30);

e ritorno dal parcheggio di Piazza Gramsci (prima corsa 10 minuti dopo il termine dello spettacolo; tre corse a seguire a circa 20 minuti una dall’altra).