I VIP che hanno scelto la Liguria anche quest’anno

La Liguria rappresenta una delle mete preferite dai VIP di tutto il mondo, come dimostrano i numerosi servizi fotografici che ritraggono Elton John, Jennifer Lopez a Portofino, oppure le immagini della famiglia Ferragni-Fedez al completo, in occasione di un soggiorno alle Cinque Terre.

La lista di personaggi famosi, attori e influencer che, anche quest’anno, hanno scelto la Liguria come meta per le proprie vacanze, è ancora lunga e comprende gli affezionatissimi Michelle Hunziker, che ogni estate si concede il meritato relax a Varigotti, Antonella Clerici, l’ex centrocampista juventino Claudio Marchisio, che con la famiglia sceglie le coste liguri dal 2018.

Chi e dove: le mete dei VIP per l’estate 2021 in Liguria

Le celebrità nostrane hanno sempre dimostrato di apprezzare la Liguria, in particolare le Cinque Terre, per la bellezza del mare e i panorami suggestivi, che solo una Regione così particolare può offrire.

Chiara Ferragni e il suo entourage, composto da suo marito Fedez e le inseparabili sorelle, accompagnate dai fidanzati, ha visitato Portofino, postando sui social numerose foto e video con i paesaggi incantevoli della riviera di Levante.

Arrivati con un volo privato ad Albenga, anche la coppia Francesco Totti e Ilary Blasi, che si sono concessi un soggiorno a Portofino senza figli, ha dimostrato di apprezzare non solo il litorale laziale.

Per rimanere in ambito sportivo, anche Claudio Marchisio è stato immortalato a Finale Ligure e Borgio Verezzi, dichiarando di portare questi territori nel cuore e di esservi profondamente legato. Talmente tanto che, recentemente, il centrocampista avrebbe comprato uno stabilimento balneare proprio a Borgio Verezzi.

Passando in rassegna le star di rilievo internazionale in vacanza in Liguria, il musicista Elton John, suo marito David Furnish e i loro figli hanno trascorso un soggiorno a Portofino, così come Jennifer Lopez, con il ritrovato amore Ben Affleck, con cui ha ripreso la relazione terminata 17 anni fa.

Dopo un tour che comprendeva tappe lungo i luoghi più belli d’Italia, anche Magic Johnson, storica leggenda del basket, ha postato alcune foto del suo tour a Portovenere insieme a sua moglie, Cookie.

La Liguria, quindi, si conferma anche nel 2021 come una delle mete VIP più ambite, tanto che chi segue con passione le vite delle star e ambisce a incontrarli nei luoghi di vacanza, ha eletto questa Regione come tappa obbligatoria per le vacanze estive, anche brevi.

Le abitudini delle star: uno sguardo indiscreto

Capita spesso di leggere notizie riguardanti le strane abitudini di alcuni personaggi famosi, soprattutto in relazione ad alcuni hobby.

Come per i luoghi di vacanza, che nella maggior parte dei casi rappresentano una sorta di buen retiro per chi è abituato, volente o nolente, a vivere sotto le luci della ribalta, anche le passioni dei VIP costituiscono un’espressione delle proprie passioni nascoste.

Infatti, i VIP hanno spesso passioni particolari, che si concretizzano in una serie di attività manuali, amore per oggetti particolari e abilità fuori dal comune.

Basti pensare all’attore Brad Pitt, che nelle lunghe nottate estive ama lavorare la terracotta insieme all’amico di vecchia data Leonardo di Caprio, per dare vita a vasi artigianali.

Anche l’attrice americana Reese Witherspoon, in linea con il suo carattere dolce e romantico, adora circondarsi di merletti delicati e pizzi.

E ancora, qualcuno si sarebbe mai immaginato che Russel Crowe, per rilassarsi, ama lavorare all’uncinetto?