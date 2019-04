Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in via san Donà di Piave per ingombro stradale.

Un autoarticolato, che percorreva la strada in direzione Genova, per cause in via di accertamento ha perso la ralla.

La squadra ha richiesto il supporto dell’autogrù dalla centrale per sollevare il carico e riagganciarlo al trattore.

La strada è rimasta chiusa al traffico per un’ora e mezza circa