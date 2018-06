A 15 anni trovata ubriaca per strada a Nervi: altra studentessa ricoverata in ospedale

Allarme abuso di alcol tra i giovani. Dopo il caso della 13enne trovata una settimana fa in piazza Duca degli Abruzzi sostanzialmente in coma etilico per un micidiale mix di alcolici e cannabis, ieri sera un’altra studentessa è stata soccorsa dai volontari poco distante, in viale delle Palme, di nuovo per un malore per abuso di alcolici e forse di sostanze stupefacenti.

La minorenne era sdraiata su una panchina del viale che porta alla stazione ferroviaria e ai locali in passeggiata a mare.

Secondo le prime informazioni, la studentessa avrebbe partecipato un party nella zona e prima di rientrare in centro città, dove abita, si è sentita male.

Trasportata all’ospedale San Martino, è stata raggiunta dai genitori avvertiti di quanto accaduto dai medici e rimasti sorpresi dal consumo di alcolici della figlia.